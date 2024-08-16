Почему украинцы постоянно совершают ошибку со словом "вітати" и когда его использовать уместно

Слово "вітати" имеет важное место в нашей жизни, ведь его используют для выражения приветствия в праздничные или знаковые моменты. Но всегда ли это слово ограничивается такими событиями?

В чем разница между словами "вітати" и "віншувати", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook языковеда и редактора Ольги Васильевой.

"Первое (основное) значение слова ВІТАТИ - это обращаться к кому-нибудь во время встречи с приветом" - рассказывает редактор и приводит пример из творчества Михаила Коцюбинского: "Добривечір, голубко! Пишу ввечері, тому так і вітаю".

"Первое (основное) значение слова БАЖАТИ - это стремиться, иметь желание, хотеть" - продолжает Ольга.

В творчестве Тараса Шевченко нашелся правильный пример употребления этого слова: "Серце моє трудне, Чого ти бажаєш, що в тебе болить?"

Однако в украинском языке есть слова, которые имеют основное значение "поздоровляти" и "висловлювати побажання", однако они редко употребляются. Ниже приведены эти соответствия и примеры творчества украинских писателей:

ВІНШУВАТИ:

"Віншують гості, подарунки виймають, розв'язавши клунки: "Твоїм добром - тобі ж чолом!" (Леся Українка)

"Хай здоров росте, - віншували куми". (Улас Самчук)

"Віншуємо, віншуємо нашу ненечку!" (Михайло Старицький)

ЗИЧИТИ:

"Кланяйся дуже отцю Мирону од мене і скажи, що я йому добра усякого зичу і блага" (Марко Вовчок)

"Тобі ж не зичу гибелі!" (Василь Барка)

"Душею відчував, що йому зичать добра оці терново-чорні проникливі очі". (Олесь Гончар)

Далі авторка розповідає: "Для себе я обрала вживання слів "віншувати" й "зичити" саме через те, що у "вітати" й "бажати" інші основні значення. Раджу і вам урізноманітнити своє мовлення"

Итак:

"вітати" - здороваться,

"віншувати" - поздравлять,

"бажати" - иметь желание,

"зичити" - выражать пожелания.

"Производные слова от "віншувати" - "віншування", "віншувальний", а производные от "зичити" - "зичення", "доброзичливість", "доброзичливо", "доброзичливий", "доброзичливець" - объясняет Ольга Васильева.