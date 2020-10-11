Під Житомиром багатодітна мати плеснула на себе бензин, а чоловік її підпалив (відео)

Під Житомиром чоловік підпалив дружину (фото: pixabay)

В Житомирській області чоловік підпалив дружину і маму його чотирьох дітей

У Житомирській області чоловік приніс каністру з бензином, погрожуючи спалити будинок. Дружина йому намагалася завадити, у результаті чого опинилася на лікарняному ліжку з важкими опіками, а будинок згорів дотла. При цьому допускається, що жінка могла облити себе сама.

В сім'ї виховується четверо дітей, йдеться в сюжеті ТСН.

Люди кажуть, що прибігли гасити пожежу, але господиня дому була вже з страшними опіками. Вона встигла лише сказати, що чоловік приніс бензин, а дітей рятували викидаючи через вікно.

Від дерев'яного будинку не залишилося абсолютно нічого. 35-річна жінка перебуває в обласній лікарні з важкими опіками 40% тіла. Переважно вражені тулуб, обличчя і руки.

"В розпал емоцій жінка вилила частину рідини на себе, частково рідина, пролилася на підлогу. І чоловік, за його словами, несвідомо клацнув запальничкою", - говорить Алла Ващенко, керівник пресслужби поліції області.

Голова села каже, що жінка давно терпіла насильство в сім'ї, але нікуди не скаржилася. При цьому припускається, що вона сама могла піти на такий крок, тому що була в розпачі.

Жінка працювала на фермі, розриваючись між дітьми, господарством, будинком. А ось чоловік пив і ніде не працював.

Найдивніше в цій ситуації, що дітей віддали батькові, зараз вони живуть з його сестрою.

В Житомирській області чоловік підпалив будинок і дружину (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що Анастасія Шаповалова із Запоріжжя, яку чоловік облив окропом, повернулася жити до чоловіка.