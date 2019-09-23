Очікуються сильні заморозки: в яких областях різко погіршиться погода

Погода в Україні у вівторок, 24 вересня, принесе в деякі області нічні заморозки до -4 градусів, а подекуди вдень буде досить тепло і сонячно. Про це пише Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами синоптика, найближча ніч, а також ніч на середу, відзначиться нічним зниженням температури від 0 до -4 градусів у північних, східних областях, а також на Полтавщині та Черкащині.

"В цілому нічна температура повітря передбачається в межах 0... +7 градусів, на Півдні і Заході +6... +13 градусів", - пише Діденко.

Погода в Україні і Києві (фото: facebook.com/tala.didenko)

Вдень 24 вересня стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +10... +16 градусів. На Півдні, Заході, а також у Дніпропетровській, Вінницькій і Кіровоградській областях від +16 до +22 тепла.

Опади завтра не передбачаються, буде сухо і сонячно практично по всій країні.

У Києві у вівторок, 24 вересня, вночі температура знизиться до 0... +2 градусів, місцями навіть до -2 морозу. Вдень потеплішає до скромних +11... +14 градусів.

Погода в Україні і Києві (фото: facebook.com/tala.didenko)