В очікуванні "важкої і холодної зими". Як українці готуються до опалювального сезону

Про майбутній надскладний опалювальний сезон повідомив міністр розвитку громад та територій. За його словами, тарифи залишаться без змін, однак в оселях може стати суттєво прохолодніше. Мер Києва також заявив про можливе зниження температури в будинках мешканців столиці...

Розмови про важку та холодну зиму почали точитися ще навесні. Та справжня цікавість до цієї теми зросла улітку, коли відповідні заяви почали робити представники влади.

Як до цього готуються самі українці? Та як цікавість питаннями енергоефективності змінилася за рік?

Обігрівачі та кліматична техніка

У відповідь на тривожні прогнози щодо складного сезону українці почали заздалегідь готуватися до проблем з опаленням в оселях. Подібну активність ми побачили на нашій платформі вже цього літа.

Так, у червні користувачі в розділі Кліматичне обладнання серед техніки, що призначена для обігріву приміщень чи нагріву води, найчастіше шукали бойлери та обігрівачі. Вже в липні інтерес до цієї категорії на OLX зріс майже втричі, а кількість запитів за словом "обігрівач" збільшилася у чотири рази (+404%).

Лідерами серед уподобань українців є масляні (це майже 15 тисяч запитів у липні) та керамічні (3,5 тисячі) прилади. Значно менше цікавляться котлами, однак у липні зацікавленість покупців зросла на 115% відповідно до червня. Водночас кількість пропозицій з продажу кліматичної техніки на платформі майже не змінилась. Ціна у період червня та липня - теж.

А ось у серпні ситуація стала помітно іншою. Кількість пропозицій зменшилася, а ціна, навпаки, почала зростати. Так, вартість конвекторів збільшилася щонайменше на 300 гривень за одиницю товару, а на дорогі моделі - на 700 гривень. Подібне зростання цін прослідковується і в сегменті котлів, де залежно від моделі середній чек збільшився на 1000 гривень. Здорожчання може відбуватися й надалі через валютні коливання та високі витрати на логістику.

Утеплення та енергоефективність

Квартири

Попри зростаючу тенденцію до купівлі кліматичного обладнання, динаміка на ринку термомодернізації дещо інша. За даними категорії Бізнес та послуги, у серпні 2022-го кількість пропозицій щодо утеплення фасадів знизилася в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Наприкінці літа 2021 року на ресурсі було 1633 пропозиції з утеплення фасадів та 520 - з утеплення стін. Цьогоріч кількість знизилася до 1414 та 288 оголошень відповідно. Майже не змінилася ситуація щодо пропозицій з проведення покрівельних робіт (у тому числі ремонту). Натомість у серпні 2022 року зросла кількість пропозицій з надання послуг із ремонту вікон, що також дозволяють зберегти тепло.

Водночас помітні зміни відбулися на рівні державного планування щодо проведення термомодернізації. На початку серпня президент підписав відповідний закон, що передбачає запровадження комплексного підходу до формування політики у сфері енергетичної ефективності будівель.

До того ж значно спростилася процедура співпраці з Фондом енергоефективності за програмою "Енергодім". Вона передбачає часткове покриття фондом енергоефективних витрат ОСББ на модернізацію будинку.

За період дії воєнного стану учасникам програми компенсували близько 348 мільйонів гривень та схвалили вдвічі більше заявок на термомодернізацію, ніж минулого року.

Приватні будинки

Утеплення будинків - один зі шляхів підвищення його термоефективності. Та важливо подбати ще й про енергетичний фактор - опалення. Цьогоріч можна спостерігати цікаву тенденцію: неабиякий інтерес до оренди обладнання, що слугує для заготівлі та виробництва різних видів твердого палива.

Так, у серпні українці на 49% більше, ніж минулоріч, шукали гранулятори. Аналогічний зріз можна зробити й у випадку дровоколів, інтерес до яких зріс на 28%, а обладнання для пресування шукали взагалі втричі частіше, ніж у серпні минулого року.

Така динаміка може свідчити про те, що українці все більше замислюються про використання альтернативних видів палива, щоб підготувати себе до наслідків можливої газової кризи.

Цікавість до ремонту обладнання для опалення будинків також змінилася. На 10% знизився показник відгуків на оголошення про ремонт газових котлів. Кількість пропозицій, своєю чергою, теж дещо впала: на 27% у порівнянні з минулим роком. І геть протилежний результат ми маємо у випадку твердопаливного обладнання. У серпні на платформі у 17 разів частіше цікавилися ремонтом таких котлів, ніж минулоріч.

Попит на тверде паливо помітно зростає і на рівні держави. Ще влітку в Мінрегіоні у співпраці з органами місцевого самоврядування почали обговорювати можливості переведення котелень з газу на твердопаливні ресурси. Міністр Чернишов закликав до необхідності пришвидшити заготівлю запасів твердого палива та альтернативного палива для упевненого проходження опалювального сезону.

Про бажання переходу на "негазові ресурси" свідчить й аналітика OLX. Якщо порівнювати серпень 2021 та 2022, то цього року майже на 70% зросла кількість запитів за словом "пелети" та на 49% - за словом "брикети".

Підсумки

За поведінкою користувачів на платформі ми бачимо, що загалом запит на енергоефективні рішення зріс. Однак є певні відмінності в питанні зовнішнього та внутрішнього оздоблення оселі.

Українці менше цікавилися утепленням фасадів, але більше - пошуком обігрівачів, твердопаливного обладнання та устаткування для виробництва альтернативних ресурсів.

Зріс попит й на самі ресурси для обігріву оселі. Перехід з традиційного природного газу на твердопаливні замінники прослідковується і на загальнодержавному рівні.

Тож така активна підготовка українців до нового сезону повинна знизити ризики залишитися без тепла взимку та полегшити проходження опалювального сезону.