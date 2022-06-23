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У квартирах буде холодно? У Кабміні розповіли, що буде з опаленням узимку

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Україна, Четвер 23 червня 2022 10:14
У квартирах буде холодно? У Кабміні розповіли, що буде з опаленням узимку Фото: у квартирах наступного сезону буде 16-20 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Постачання тепла у квартири українців цього року буде здійснюватися таким чином, щоб температура не перевищила 18-20 градусів. Мінімум становитиме 16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова у Facebook.

"Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи", - написав він, додавши, що головне - це "забезпечити безперервність тепла".

За його словами, "очевидно, що ця зима буде надскладною.

Водночас Чернишов вважає, що опалювальний сезон почнеться вчасно, оскільки для цього в нас є всі передумови.

Міністр також заявив, що "тарифи на тепло не зміняться".

Нагадаємо, Кабінет міністрів зобов'язав НАК "Нафтогаз України" забезпечити на початок опалювального сезону запаси газу. Обсяг становитиме не менше, ніж минулого року - 19 млрд кубометрів.

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Опалювальный сезон
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