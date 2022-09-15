В ожидании "тяжелой и холодной зимы". Как украинцы готовятся к отопительному сезону

О предстоящем сверхсложном отопительном сезоне сообщил министр развития громад и территорий. По его словам, тарифы останутся без изменений, однако в домах может стать существенно прохладнее. Мэр Киева также заявил о возможном снижении температуры в домах жителей столицы...

Разговоры о тяжелой и холодной зиме начали вести еще весной. Но настоящий интерес к этой теме вырос летом, когда соответствующие заявления начали делать представители власти.

Как к этому готовятся сами украинцы? И как интерес к энергоэффективности изменился за год?

Обогреватели и климатическая техника

В ответ на тревожные прогнозы относительно сложного сезона украинцы начали заранее готовиться к проблемам с отоплением в домах. Подобную активность мы увидели на нашей платформе уже этим летом.

Так, в июне пользователи в разделе Климатическое оборудование среди техники, предназначенной для обогрева помещений или нагрева воды, чаще всего искали бойлеры и обогреватели. Уже в июле интерес к этой категории на OLX вырос почти втрое, а количество запросов по слову "обогреватель"увеличилась в четыре раза (+404%).

Лидерами среди предпочтений украинцев являются масляные (это почти 15 тысяч запросов в июле) и керамические (3,5 тысячи) приборы. Значительно меньше интересуются котлами, однако в июле заинтересованность покупателей выросла на 115% в соответствии с июнем. В то же время количество предложений по продаже климатической техники на платформе почти не изменилось. Цена в период июня и июля - тоже.

А вот в августе ситуация стала заметно иной. Количество предложений уменьшилось, а цена, наоборот, начала расти. Так, стоимость конвекторов увеличилась минимум на 300 гривен за единицу товара, а на дорогие модели - на 700 гривен. Подобный рост цен прослеживается и в сегменте котлов, где в зависимости от модели средний чек увеличился на 1000 гривен. Подорожание может происходить и в дальнейшем из-за валютных колебаний и высоких затрат на логистику.

Утепление и энергоэффективность

Квартиры

Несмотря на растущую тенденцию к покупке климатического оборудования, динамика на рынке термомодернизации несколько иная. По данным категории Бизнес и услуги в августе 2022-го количество предложений об утеплении фасадов снизилась по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В конце лета 2021 года на ресурсе было 1633 предложения по утеплению фасадов и 520 - по утеплению стен. В этом году количество снизилось до 1414 и 288 объявлений соответственно. Почти не изменилась ситуация относительно предложений по проведению кровельных работ (в том числе ремонта). Зато в августе 2022 года выросло количество предложений по предоставлению услуг по ремонту окон, что также позволяет сохранить тепло.

В то же время заметные изменения произошли на уровне государственного планирования по проведению термомодернизации. В начале августа президент подписал соответствующий закон, предусматривающий введение комплексного подхода к формированию политики в сфере энергетической эффективности зданий.

К тому же значительно упростилась процедура сотрудничества с Фондом энергоэффективности по программе "Энергодом". Она предусматривает частичное покрытие фондом энергоэффективных расходов ОСМД на модернизацию дома.

За период действия военного положения участникам программы компенсировали около 348 миллионов гривен и одобрили вдвое больше заявок на термомодернизацию, чем в прошлом году.

Частные дома

Утепление домов - один из путей повышения его термоэффективности. Но важно позаботиться еще и об энергетическом факторе - отоплении. В этом году можно наблюдать интересную тенденцию: большой интерес к аренде оборудования, которая служит для заготовки и производства различных видов твердого топлива.

Так, в августе украинцы на 49% больше, чем в прошлом году, искали грануляторы. Аналогичный срез можно сделать и в случае дровоколов, интерес к которым вырос на 28%, а оборудования для прессования искали вообще втрое чаще, чем в августе прошлого года.

Такая динамика может свидетельствовать о том, что украинцы все больше задумываются об использовании альтернативных видов топлива, чтобы подготовить себя к последствиям возможного газового кризиса.

Интерес к ремонту оборудования для отопления домов также изменился. На 10% снизился показатель отзывов на объявление о ремонте газовых котлов. Количество предложений, в свою очередь, тоже несколько упало: на 27% по сравнению с прошлым годом. И совершенно противоположный результат мы имеем в случае твердотопливного оборудования. В августе на платформе в 17 раз чаще интересовались ремонтом таких котлов, чем в прошлом году.

Спрос на твердое топливо заметно растет и на уровне государства. Еще летом в Минрегионе в сотрудничестве с органами местного самоуправления начали обсуждать возможности перевода котельных с газа на твердотопливные ресурсы. Министр Чернышов призвал к необходимости ускорить заготовку запасов твердого топлива и альтернативного топлива для уверенного прохождения отопительного сезона.

О желании перехода на "негазовые ресурсы" свидетельствует и аналитика OLX. Если сравнивать август 2021 и 2022, то в этом году почти на 70% выросло количество запросов по слову "пеллеты"и на 49% - за словом "брикеты".

Итоги

По поведению пользователей на платформе мы видим, что в целом запрос на энергоэффективные решения вырос. Однако есть определенные отличия в вопросе внешнего и внутреннего убранства дома.

Украинцы меньше интересовались утеплением фасадов, но больше - поиском обогревателей, твердотопливного оборудования для производства альтернативных ресурсов.

Вырос спрос и на сами ресурсы для обогрева дома. Переход с традиционного природного газа на твердотопливные заменители прослеживается и на общегосударственном уровне.

Поэтому такая активная подготовка украинцев к новому сезону должна снизить риски остаться без тепла зимой и облегчить прохождение отопительного сезона.