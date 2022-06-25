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Цей простий спосіб допоможе пришвидшити дозрівання фруктів та овочів

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Субота 25 червня 2022 21:56
Цей простий спосіб допоможе пришвидшити дозрівання фруктів та овочів Як прискорити дозрівання овочів та фруктів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто так трапляється, коли в магазині людина випадково може придбати не спілий фрукт. Також витрачати багато часу на дозрівання купленого в магазині продукту не хочеться.

Як пришвидшити дозрівання фруктів та овочів - читайте нижче.

Мало хто знає, що виправити ситуацію з недозрілими фруктами чи овочами допоможе звичайне борошно.

Зокрема, щоб довести плід до потрібного стану, потрібно помістити його у паперовий пакет із борошном, закрити та залишити на добу

Необхідно запам'ятати, що для отримання гарантованого ефекту необхідно, щоб мука повністю покривала вміст пакета.

Борошно активно поглинає вологу, внаслідок чого після закінчення зазначеного часу людина отримає ідеальної стиглості та з м’якості фрукт.

Окрім того, цю процедуру можна проводити з будь-якими фруктами та овочами.

Як прискорити дозрівання картоплі на городі

Прохолодне, сире літо завжди негативно позначається на зростанні і розвитку картоплі. Щоб прискорити дозрівання, досвідчені городники рекомендують наступне:

  • Коли картопля відцвіте, її слід обприскати розчином суперфосфату. На 10 л гарячої води потрібно 2 кг порошкоподібної речовини;
  • Якщо бадилля з картоплі обробити розчином мідного купоросу, то вона почне зупинятися в рості і перестане споживати поживні речовини і вологу. А плід, навпаки, отримає додаткове харчування і прискориться в розвитку.

Як і багатьом інших плодовим культурам, велику користь картоплі принесе звичайна деревна зола. Регулярне обприскування грядок зольним розчином забезпечить рослині додаткову підгодівлю і швидке зростання.

Раніше ми повідомляли, чому з`являється гіркота в огірках та як її позбутися.

Також ми писали, чому вибухають банки з консервацією.

Окрім того, читайте, як правильно варити молоду картоплю.

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