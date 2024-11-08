Тушеный картофель с колбасками: рецепт вкусного сытного блюда
Тушеный картофель - популярное блюдо среди украинцев благодаря своей сытности и вкусу. Обычно картошку тушат вместе с мясом, но к блюду также можно добавить охотничьи колбаски - это сделает вкус более ярким и насыщенным.
О том, как готовить тушеный картофель с колбасками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".
Что нужно для тушеного картофеля
Для того чтобы приготовить сытное и вкусное блюдо из тушеной картошки и колбасок, нужны следующие продукты:
- вода - 1,5 л
- картофель - 1 кг
- куриное филе - 450 г
- охотничьи колбаски - 250 г
- морковь - 150 г
- болгарский перец - 150 г
- лук - 150 г
- растительное масло - 30 г
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
- паприка - по вкусу
- специи - 2-3 ч. л.
- зелень - по вкусу
Как готовить картофель с колбасками
Чтобы приготовить тушеный картофель с колбасками, сначала нарежьте мясо на большие кусочки, а охотничьи колбаски - широкими кружочками.
Подготовьте лук - его нужно почистить и нарезать на маленькие кубики. Морковь помойте, снимите кожуру, а затем нарежьте овощ на кружочки.
Удалите плодоножку и семена из болгарского перца, нарежьте овощ на небольшие кубики. Зелень промойте, обсушите и измельчите ножом. Картофель нужно помыть, почистить и порезать на кубики среднего размера.
Разогрейте в котелке или кастрюле с толстыми стенками масло, выложите мясо и кусочки колбасок. Курятину с колбасками нужно обжарить до легкой корочки на большом огне в течение 7-8 минут. Важно как можно чаще перемешивать продукты.
Затем добавьте морковь и лук. Будущее блюдо нужно жарить еще в течение 7-8 минут, не забывая перемешивать.
После этого добавьте нарезанный болгарский перец, всыпьте соль, паприку, специи и молотый перец. Осторожно переложите в кастрюлю нарезанный картофель и залейте ингредиенты водой.
Тушить картошку с колбасками и овощами нужно на маленьком огне, накрыв кастрюлю крышкой. Когда овощи станут полностью мягкими, присыпьте блюдо зеленью. Перемешайте тушеный картофель - и блюдо можно подавать к столу.
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