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Був чуйний: на Донбасі загинув український морський піхотинець

STYLERЖиття    10.10.2019 - 21:21
Був чуйний: на Донбасі загинув український морський піхотинець
Військовий ВСУ загинув на Донбасі (фото: колаж РБК-Україна)

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських захисників

Сьогодні, 10 жовтня, на Донбасі в зоні проведення ООС загинув старший матрос Юрій Волк. Він захищав суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського на своїй сторінці в Facebook.

За словами товаришів по службі, Юрій був сміливим і щирим патріотом України. Він назавжди залишиться в пам'яті всіх тих, хто його знав.

Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти висловив своє співчуття рідним та близьким загиблого.

Був чуйний: на Донбасі загинув український морський піхотинець

Бойові дії на Донбасі (фото: mil.gov.ua)

Користувачі мережі також висловили своє співчуття.

  • Вічна пам'ять...
  • Світла вічна пам'ять герою. Низький уклін нашому воїну України!!! Амінь!
  • Вічна пам'ять герою України, який ціною власного життя оберігав суверенітет нашої держави! Це був чуйний хлопець, який любив свою родину, свою Батьківщину. Мій сусід, який, на жаль, відійшов у вічність таким молодим. Спи спокійно, Юрчик, нехай земля тобі буде пухом!
  • Царство небесне і вічна пам'ять, брат.

Був чуйний: на Донбасі загинув український морський піхотинець

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що на Донеччині загинув воїн бригади Лицарів зимового походу Іван Дейкун. Його життя забрали ворожі кулі, які були випущені з великокаліберного кулемета в Красногорівці Донецької області.

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