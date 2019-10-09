ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі загинув український військовий: фото героя

STYLERЖиття    09.10.2019 - 22:01
На Донбасі загинув український військовий: фото героя
Військовий ЗСУ загинув в зоні проведення ООС (фото: колаж РБК-Україна)

На Донбасі загинув ще один український боєць

Вчора, 8 жовтня, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув український військовий Андрій Батін, який служив в Маріупольській бригаді. Про це повідомляє сайт міста Чорноморська, посилаючись на заяву начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Миколу Малого.

Загиблому було 39 років, і він жив у Чорноморську, який знаходиться в Одеській області.

На Донбасі загинув український військовий: фото героя

Андрій Батін з сім'єю (фото: 04868.com.ua)

За словами Малого, в дані момент з'ясовуються всі обставини загибелі захисника України. При цьому він зазначив, що всі готові надати допомогу родині загиблого бійця.

На Донбасі загинув український військовий: фото герояНа Донбасі загинув український військовий: фото героя

Андрій Батін з сім'єю (фото: 04868.com.ua)

Нагадаємо, що спливли нові подробиці дивної загибелі волонтера та його сім'ї в Курахово Донецької області. За словами правоохоронних органів, могло статися самогубство. Поліція вважає, що між подружжям виникла сварка на ґрунті ревнощів, після якої чоловік підірвав гранату, яка вбила його разом з дружиною.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі від ворожого обстрілу загинув 28-річний український воїн Юрій Тишик, який віддав своє життя за те, що у що вірив - за Україну, за свободу і честь народу.

Ми також писали про те, що на Донбасі загинув український військовий, у якого залишився маленький син. Українського бійця вбила куля ворожого снайпера.

Бійці ЗСУ знищили командира бойовиків "ДНР": усі подробиці Загиблі у вересні герої: історії на фото українських захисників
Новини України військовіЗбройні сили України
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся