Суддя не міг стримати сліз: тяжкохвору дівчинку з Донбасу удочерила американська родина

Фото: Маленьку Люду забрали жити в США (pixabay.com)

10-річну важкохвору дитину удочерила пара з США

10-річна дівчинка Люда з Донецька, від якої при народженні відмовилася мати, знайшла батьків. Дитині при народженні поставили багато діагнозів гідроцефалія (скупчення рідини в головному мозку), пієлонефрит, синдром Кіарі (аномалії розвитку головного мозку). Шанси дитини були невисокими, але вона перенесла багато операцій, реабілітацію та її історія не залишила байдужим жінку Христину, яка одружена з американцем. Про це повідомляють "Факти".

Маленьку Люду евакуювали з донецького дитбудинку і їй у житті дуже допомогла 69-річна Валентина Марцегора, яка стала для дитини "бабусею". Жінка побачила дитину в лікарні, де їй робили операцію. Очі дитини проникли в саму душу жінки, вони були схожі на очі її сина. Вона навчила дівчинку їсти з ложки, і найголовніше - розмовляти.

Фото: Людочка щаслива в новій сім'ї (fakty.ua)

"Її стан поліпшився, і я почала з нею займатися. Вчила говорити, весь час з нею спілкувалася. Незважаючи на всі діагнози, Людочка виявилася дуже кмітливою, буквально на льоту все схоплювала. Стало зрозуміло, що вона не розмовляла тільки тому, що в будинку дитини з нею ніхто не займався. Я вчила її елементарним речам. Наприклад, тримати ложку. Пам'ятаю, як вперше спробувала погодувати її з ложки. Вона так злякалася і закричала! Тому що до цього дівчинку годували тільки через трубочку. Коли після лікарні ми прийшли в дитбудинок і Людочка голосно сказала: "Всім привіт!" — співробітники дитбудинку були в шоці. Всі були впевнені, що дитина ніколи не буде говорити", - розповіла Валентина Марцегора.

Валентина практично жила з дитиною в дитбудинку, йшла тільки на ніч. Навчила його читати і писати, познайомилася з волонтерами, які зіграли велику роль у житті дівчинки.

Фото: Людочка з новою сім'єю і "бабусею" (fakty.ua)

Сюжет про Людочку показали по телебаченню, її історією зацікавилися іноземці та незабаром її доля повністю змінилася.

"Серед тих, хто відгукнувся, була і Христина. Сама вона родом з Росії, але вже більше двадцяти років живе з чоловіком в Каліфорнії. Христина масажист, багато знає про реабілітацію і знайома з такими діагнозами, як у нашої Людочки. З розмови з цією жінкою я дізналася, що вони з чоловіком віруючі люди і справді хочуть допомогти дитині. З тих пір, за словами Христини, Люда не виходила з голови. Пізніше Христина розповіла, що напередодні їй приснився пророчий сон. Вона побачила в хмарах дівчинку на візку. І, подивившись передачу, зрозуміла, що це був знак згори",- розповіла волонтер Яна Собко.

Процес удочеріння Люди зайняв майже два роки. І коштував 30 тисяч доларів.

"В цілому, не рахуючи перельотів, 30 тисяч доларів. Для звичайної американської сім'ї — великі гроші", - розповіла волонтер.

Дівчинка відразу назвала Христину мамою. Тепер дівчинку звуть не Люда, а Мілана. Її мама Христина щодня публікує в соцмережах відео з успіхами доньки.

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"Коли необхідна сума була зібрана і Христина отримала в Штатах дозвіл на вдочеріння, ми розповіли про це і самій Людочці. Разом з Валентиною Миколаївною повідомили малятку, що скоро за нею приїдуть мама і тато. Люда дуже здивувалася. Стала питати, які вони. Ми показали фотографії. Пізніше, коли Христина з Кендаллом приїхали і Христина запитала у Люди: "Ти знаєш, хто я?" — дівчинка відразу відповіла: "Так. Мама". Я не була на суді, де вирішувалося питання про її усиновлення. Але мені розповідали, що, коли говорила Людочка, плакав навіть суддя",- згадує волонтерка.