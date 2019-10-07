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На Донбасі загинув воїн бригади Лицарів зимового походу: фото героя

STYLERВійна    07.10.2019 - 10:36
На Донбасі загинув воїн бригади Лицарів зимового походу: фото героя
Військовий ЗСУ Іван Дейкун загинув на Донбасі (колаж: РБК-Україна)

Військовий ЗСУ потрапив під ворожий обстріл на Донбасі

На Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил в неділю, 6 жовтня, загинув український військовий з 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу. Про смерть українського героя від ворожої кулі повідомив в Twitter користувач під ніком aphareus.

Військовий ЗСУ 41-річний солдат Іван Вікторович Дейкун помер від ворожих куль, випущених з великокаліберного кулемета в Красногорівці Донецької області. Герой загинув на місці від больового шоку та значної крововтрати.

На Донбасі загинув воїн бригади Лицарів зимового походу: фото героя

Військовий ЗСУ Іван Дейкун загинув на Донбасі (фото: facebook.com)

Судячи з інформації, опублікованої в мережі, 41-річний Іван Дейкун був уродженцем Южноукраїнська Миколаївської області, але на сторінці Facebook старшого солдата, навідника 1-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр зазначено, що він жив у Кропивницькому.

На Донбасі загинув воїн бригади Лицарів зимового походу: фото героя

Військовий ЗСУ Іван Дейкун загинув на Донбасі (фото: twitter.com/aphareus)

Користувачі в коментарях називають загиблого "Батею" і "Знахарем" і висловлюють жалобу про загибель українського воїна.

  • Герої не вмирають, вічна тобі пам'ять, "Батя"!
  • Ваня, вічна тобі пам'ять! Героям Слава! 59 бригада.
  • Ваня, вічна тобі пам'ять і земля пухом.
  • Вічна пам'ять, Знахар.

На Донбасі загинув воїн бригади Лицарів зимового походу: фото героя

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