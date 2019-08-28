Огидно: Лобода розгнівала шанувальників своєю поведінкою в новому кліпі (відео)

Популярна артистка викликала обурення у своїх слухачів
Світлана Лобода розповіла своїм шанувальникам, що днями вийде пісня "Живи спокійно, країна!", яку свого часу виконала відома співачка Алла Пугачова. А в жовтні буде новий альбом. Про це Лобода повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Варто зазначити, що артистка також показала нове відео зі свого кліпу, на якому вона курить сигарету.
Лобода викликала негативну реакцію у прихильників (відео: instagram.com/lobodaofficial)
Це дуже не сподобалося багатьом користувачам мережі, які відразу ж залишили свої коментарі.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Світлана Лобода зганьбилася на концерті в Росії, коли виступала на російському музичному фестивалі "Нова хвиля" і заспівала пісню Пугачової.
Раніше повідомлялося про те, що зовнішній вигляд Лободи викликав серйозні підозри. Деякі фоловери подумали, що артистка перебуває "під кайфом".