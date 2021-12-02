Відповідальний за пожежу в готелі "Токіо-Стар" Сергій Дурач залишається на волі

Відповідальний за пожежу в одеському готелі "Токіо-Стар", де загинуло 9 людей, а ще 10 постраждали, Сергій Дурач і через два роки після трагедії залишається на волі.

У тексті припускається, що суддя Приморського районного суду Одеси Людмила Гаєва навмисно затягує розгляд по справі пожежі в готелі "Токіо-Стар". Нагадаємо, що за цією справою Сергія Дурача звинувачують у порушенні правил пожежної безпеки, яка призвела до пожежі у готелі "Токіо-Стар" 17 серпня 2019 року.

Автор статті нагадує, що обвинувачення щодо співвласників готелю "Токіо-Стар" Вадима Чорного і Сергія Дурача Одеська обласна прокуратура скерувала до Приморського районного суду Одеси ще у серпні 2020 року. Прокуратура звинуватила обох власників у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі. Їм загрожувало від 3 до 8 років ув’язнення.

"Поліція затримала Сергія Дурача 16 липня 2020 року, після того як він повернувся до Одеси з Італії, де майже рік переховувався. 5 серпня 2020 року запобіжний захід Сергію Дурачу було змінено з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, який згодом також було скасовано", - зазначається в матеріалі.

В ньому також наголошується, що Сергій Дурач несе всю повноту відповідальності за пожежу в готелі "Токіо-Стар": "Сергій Дурач був керівником і єдиним власником підприємства ТОВ "Готель Паровоз", яке у свою чергу володіло другим поверхом будівлі готелю "Токіо-Стар", а саме на другому поверсі за даними слідства і знаходився осередок загоряння".

За даними "Обозреватель", Сергій Дурач не лише перебуває на волі, але й став фігурантом ще кількох кримінальних проваджень, зокрема, й щодо рейдерського захоплення активів його колишнього партнера по бізнесу - Вадима Чорного, який помер наприкінці 2020 року.