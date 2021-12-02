Ответственный за пожар в отеле "Токио-Стар" Сергей Дурач остается на свободе

Ответственный за пожар в одесской гостинице "Токио-Стар", где погибли 9 человек, а еще 10 пострадали, Сергей Дурач и через два года после трагедии остается на свободе.

В тексте предполагается, что судья Приморского районного суда Одессы Людмила Гаева намеренно затягивает разбирательство по делу пожара в гостинице "Токио-Стар". Напомним, что по этому делу Сергей Дурач обвиняется в нарушении правил пожарной безопасности, который привел к пожару в гостинице "Токио-Стар" 17 августа 2019 года.

Автор статьи напоминает, что обвинения в отношении совладельцев гостиницы "Токио-Стар" Вадима Черного и Сергея Дурача Одесская областная прокуратура направила в Приморский районный суд Одессы еще в августе 2020 года. Прокуратура обвинила обоих владельцев в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара. Им грозило от 3 до 8 лет тюрьмы.

"Полиция задержала Сергея Дурача 16 июля 2020 года, после того как он вернулся в Одессу из Италии, где почти год скрывался. 5 августа 2020 года мера пресечения Сергея Дурачу была изменена с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, который впоследствии также была отменена", - указывается в материале.

В нем также отмечается, что Сергей Дурач несет всю полноту ответственности за пожар в отеле "Токио-Стар": "Сергей Дурач был руководителем и единственным собственником предприятия ООО "Отель Паровоз", которое в свою очередь владело вторым этажом здания гостиницы "Токио-Стар", а именно на втором этаже по данным следствия и находился очаг возгорания".

По данным "Обозреватель", Сергей Дурач не только находится на свободе, но и стал фигурантом еще нескольких уголовных производств, в частности, и по рейдерскому захвату активов его бывшего партнера по бизнесу - Вадима Черного, скончавшегося в конце 2020 года.