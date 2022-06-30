Психолог розповіла, як заспокоїти дитину в стресовій ситуації, коли вона не розуміє слів

Росія почала завдавати більше ракетних ударів по українським містам. Все для такого, щоб залякати мирне населення. Однак, часто страх огортає дітей і варто знати, що робити у такій ситуації.

Про це розповіла психолог Вікторія Любаревич-Торхова в ефірі телемарафону.

За словами експерта, варто спочатку продумати план дій у разі екстреної ситуації. Наприклад, розробити маршрут до найближчого укриття.

Через постійний стрес панічні атаки можуть відбуватися нібито без причини. У такому випадку психолог радить спочатку "жадібно" вдихнути повітря, робити паузу, а потім зробити інтенсивний та довгий видих. Зокрема, таку вправу потрібно повторити тричі.

Також під час паніки кров відхлинає від тіла і воно німіє. Необхідно енергійно пощипувати тіло згори до низу, щоб знову розігнати кров та привести себе до тями.

Як допомогти дитині під час паніки

Щоб заспокоїти дитину, необхідно доторкнутись до її грудної клітки та показати, як правильно дихати. Обов’язково потрібно виконати дихальну вправу разом з дитиною.

Коли в дитини паніка, відключається розум і вона не розуміє слів. Експерт каже, що вона може почути тільки інтонацію. Можна пробудити дитину плесканням у долоні перед її очима. І коли з'явиться увага дитини, тоді потрібно надати необхідну інструкцію.

Важливо пам'ятати, що не можна стримувати емоції малюка чи сварити його за почуття страху. Необхідно поговорити з дитиною та запевнити у тому, що все буде добре.

Як розмовляти з дитиною про війну

Психолог каже, що важливо говорити чесно з дітьми будь-якого віку.

"Є війна, є зло, до нас прийшли злі сусіди з Росії. Але в нас із тобою буде все добре, бо ми все робимо для того, щоб себе захистити", - пояснює експерт.

Також, щоб підсилити ефект своїх слів, можна разом з дитиною планувати святкування перемоги України.

Окрім того, зараз багато сімей опинились далеко один від одного. Тому чи не єдиним способом комунікації стали розмови телефоном чи зустрічі по відеозв’язку. Однак, часто в дітей виникає відторгнення від такого спілкування.

За словами фахівця, варто вмовляти дітей спілкуватись та давати причини розмови. Наприклад, можна розповісти про свій день та плани на завтра.

Батькам потрібно пам'ятати, що дитина не хоче розмовляти через те, що їй боляче від розлуки.