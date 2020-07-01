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Відставку глави Нацбанку розглянуть на засіданні фракції СН

Новини » Політика     01.07.2020 - 22:29
Відставку глави Нацбанку розглянуть на засіданні фракції СН
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Відставку Смолія можуть не підтримати в Раді

Питання відставки Якова Смолія з посади глави Національного банку буде розглядатися на засіданні фракції "Слуги народу". Перед цим, заяву розглянуть на засіданні профільного парламентського комітету.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев.

Гетманцев не виключає, що Смолію доведеться обіймати посаду голови Нацбанку і надалі, якщо депутати не підтримають його відставку. Чи є голоси за відставку Смолія депутати монобільшості визначать на окремому засіданні фракції.

"Це можливо. Спочатку ми розглянемо заяву на нашому комітеті. А потім дійсно на фракції. В першу чергу потрібно поспілкуватись з головою НБУ. Він буде у Раді, буде доповідати. Після цього Рада повинна буде прийняти його заяву про відставку", - пояснив він.

Крім того, нардеп вважає, що відставка Смолія може вплинути на відносини з Міжнародним валютним фондом.

"Безперечно, це не покращить відносини України та МВФ. Це очевидно. Я не думаю, що є прямий взаємозв’язок між цим рішенням і траншами від МВФ. Але дуже багато залежить від того, яку позицію займе сам голова НБУ про підстави його звільнення. Дуже неоднозначна інформація пролунала щодо тиску на нього з боку ОП. Мені здається, що це дуже небезпечна інформація, яка потребує перевірки", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, Смолій подав у відставку з посади глави Нацбанку сьогодні ввечері, пояснивши своє рішення політичним тиском.

При цьому, заступники Смолія, які входять до правління Нацбанку, у відставку подавати не збираються.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України отставкафракцияЯків СмолійСлуга народа
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