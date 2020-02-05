Рябошапка пояснив купівлю дорогої нерухомості у Франції

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Нерухомість в містечку Ла-Ванцено обійшлася родині генпрокурора в 510 тис. доларів

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка з дружиною придбав нерухомість у Франції в кредит на понад 400 тис. євро, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, журналісти запитали, звідки у дружини генпрокурора є нерухомість у Франції.

"Ми взяли кредит. Є така формула фінансової послуги як кредит. Це коли люди йдуть в банк, їм дають гроші і вони за ці гроші щось собі купують. А потім протягом декількох років виплачують. Нам поки не вдалося виплатити таку велику суму. Ми досі повинні там 400 з гаком тисяч євро за цим кредитом. Ми продовжуємо виплачувати щомісяця. Кредит не закритий. Кредитні зобов'язання є і я це показую в декларації", - заявив генпрокурор.

Зазначимо, згідно з декларацією про доходи Рябошапки 8 грудня 2016 року його дружина Олеся Бартовщук стала власницею будинку площею 145 кв. м та земельної ділянки площею 440 кв. м.

Нерухомість знаходиться в містечку Ла-Ванцено, що в 11 км на північний схід від Страсбурга, у Франції. Там, в Європейському суді з прав людини, працює дружина генерального прокурора України.

За даними журналістів проекту "Спостерігач", Бартовщук виплатила за два роки кредит на суму 510 тис. гривень. Журналісти підрахували, що з декларованими доходами сім'я генпрокурора не змогла погасити кредит за такий час. І навіть взяти його навряд чи вийшло б. Адже, згідно з французьким законодавством, головна умова - щомісячний дохід клієнта має бути втричі більше виплату по кредиту.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року українські правоохоронці екстрадували в Іспанію громадянина Росії, який організував схему відмивання злочинних грошей шляхом придбання нерухомості. З 2017 року підозрюваний на прізвисько "Батир Бухарський" перебував у міжнародному розшуку за вчинення злочинів на території Іспанії.