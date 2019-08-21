Оцінили життя в $50 тисяч: зникнення матері і дочки під Києвом розкрито

Матір і дочку, зниклих по дорозі з Броварів до Києва в суботу, 17 серпня, було вбито. Правоохоронці повідомили про затримання причетних до злочину осіб. Про це свідчать дані з Facebook-сторінки прес-секретаря ГПУ Лариси Сарган, яка опублікувала відео з затриманням підозрюваних.

53-річна Надія Головач та її 31-річна донька Юлія Зайковська 17 серпня попрямували з Броварів, де проживали, в столицю. Неподалік від Києва в лісі був виявлений автомобіль Toyota, в якому знайшли документи жінок.

Весь цей час поліція, прокуратура і СБУ займалися пошуками зниклих жінок і розробляли всі можливі версії.

Надія Головач і Юлія Зайковська (фото: instagram.com)

Зі слів Лариси Сарган стало відомо, що колишній чоловік Надії Олександр Головач замовив і оплатив вбивство своєї екс-дружини і дочки.

Як з'ясувалося, у подружжя був спільний бізнес у Броварах - вони володіли розважальним комплексом, куди входять сауни, мотель, автомийка та ресторанчик. Юлія Зайковська, дочка Надії від першого шлюбу, також була співвласницею.

Олександр Головач (фото: Однокласники)

Подружжя 25 років прожило в шлюбі, у них є спільний син Олександр. Після розлучення у 2017 році між ними була справжня війна за бізнес і майно. У Головача з'явилася нова кохана з Києва, а судові суперечки між екс-подружжям тривали два з половиною роки.

Крім того, прес-секретар ГПУ пише, що злочин Головач спланував у змові з його новою дружиною.

"Усвідомлюючи неминучість судового рішення на користь колишньої дружини та її доньки, діючи у змові зі своєю третьою дружиною, замовив та проплатив вбиство потерпілої та її доньки, скориставшись для цього послугами раніше судомого за умисні вбиства. Життя двох осіб замовники оцінили у $50тис!" - написала Сарган.

Під Києвом зникли дві жінки - матір і дочку вбили (скрін: facebook.com/LarysaSargan)

У 31-річної Юлії Зайковської залишилася маленька дочка від першого шлюбу.

Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних в організації та виконанні вбивства двох жінок.

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Під Києвом зникли дві жінки - матір і дочку вбили (відео: facebook.com/LarysaSargan)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Миколаєвом жорстоко вбили військового, а його тіло кинули в річку Південний Буг. Поліція вийшла на слід вбивці і з'ясувала, що сталося в той день.