"Получал государственные награды": украинский актер рассказал о коллеге, который недавно сбежал в Россию

В разговоре актер особо отдельно отметил случай с Сергеем Листуновым - своим бывшим коллегой из Харьковского академического драматического театра имени Тараса Шевченко, который после начала вторжения работал в театре и даже получал государственные награды, однако не так давно сбежал в Россию и начал работать на пропагандистский режим.

"Мне сложно понять, что происходит в головах у таких людей. Это действительно не укладывается ни в какую логику. Когда ты живешь здесь, имеешь друзей, близких, строишь свою жизнь в Украине - и вдруг выбираешь путь предательства, это выглядит абсурдно", - признается Максим.

Актер подчеркнул, что особенно удивляют и возмущают случаи, когда люди, которые сначала даже демонстрировали патриотическую позицию, в конце концов выбирают сторону врага.

"Особенно, когда человек сначала идет в Вооруженные Силы Украины, а потом едет в Россию... Такие поступки трудно объяснить, и еще труднее найти для них хоть какое-то оправдание", - говорит Рягин.

"У меня есть личный пример, который заставляет задуматься. Я работал в Харьковском театре имени Шевченко, и вместе со мной там играл актер Сергей Листунов. Мы вместе создавали спектакли, работали бок о бок. После начала полномасштабного вторжения он продолжал играть в театре, получал государственные награды. А потом, в 2023-м или 2024-м году, он уехал в Россию. Мало того, он еще и снялся в каком-то пропагандистском проекте", - добавляет он.

Рягин не скрывает своего разочарования от такого предательства, особенно со стороны человека, которого он знал лично и с которым бок о бок работал на одной сцене.

"И вот когда происходит такое, ты просто не находишь слов. Нет ни оправданий, ни объяснений - только разочарование. Особенно больно, когда это человек, которого ты хорошо знал. Это действительно обидно", - говорит актер.

Касаясь вопроса о перспективе возвращения в украинское культурное пространство артистов-предателей, таких как Руслан Ханумак и другие, Максим выразил убеждение, что справедливость должна быть на первом месте.

"Я считаю, что за такие поступки должен быть определенный кенселинг, поскольку справедливость должна быть на первом месте. Конечно, каждый случай надо рассматривать индивидуально, но в целом хочется, чтобы все соблюдали закон и отвечали за свои поступки. Поэтому возможность работать будет не у всех, и это должно быть справедливо, без исключений", - подчеркнул он.

Добавим, что в июле 2023 года уроженец Харькова Листунов вместе со своей женой, актрисой Дарьей Терновской сбежали в Санкт-Петербург, где основали собственный театр под названием "Питер". Также они участвовали в записи российских пропагандистских видеороликов, где позорили Украину и украинцев. Сергей Листунов и Дарья Терновская (фото: facebook.com/darja.ternovskaja)

При этом, в начале российской агрессии Терновская на своей странице в Facebook публиковала сообщения с призывами к миру, используя в том числе и украинский язык. Однако, впоследствии ее позиция резко изменилась.

Листунов, в свою очередь, с первых дней полномасштабного вторжения активно распространял в социальных сетях тезисы российской пропаганды. На его странице регулярно появлялись публикации, восхваляющие российские православные и государственные праздники, а в комментариях актер открыто призывал к "освобождению от фашизма" украинских городов и героизировал российских военных, называя их "цветом нации". Сергей Листунов (фото: facebook.com/listunovsv)

Особенно циничным выглядит тот факт, что Листунов в свое время играл одну из главных ролей - Антона - в спектакле "Хлебное перемирие" по пьесе Сергея Жадана, которая рассказывает о событиях лета 2014 года на Донбассе.

Обоим актерам СБУ заочно сообщила о подозрении. Если Листунов и Терновская вернутся в Украину, то сядут в тюрьму на восемь лет. Сергей Листунов и Дарья Терновская (фото: facebook.com/darja.ternovskaja)