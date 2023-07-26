Получить "бюджет" будет легче. Кто из абитуриентов имеет право на льготы при поступлении: полный перечень

В Украине действуют льготы для студентов во время вступительной кампании. Они определенным образом упрощают условия прохождения на обучение.

Какие категории и какие преимущества они предоставляют - читайте ниже в материале Styler.

Существует две квоты

Льготы при поступлении разделяют на две квоты: квота-1 и квота-2.

Квотой-1 могут воспользоваться:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки (для тех, кому еще не исполнилось 23 года)

те, кто испытывает особые физические потребности. В том числе и те, кто не смогли сдать НМТ из-за отсутствия нужных технических средств, например, в случае значительных недостатков зрения. Таким поступающим экзамен заменяют на собеседования.

пострадавшие участники Революции Достоинства и участники боевых действий

На квоту-1 обычно выделяют 10% бюджетных мест. То есть, по меньшей мере, одно льготное место на курс будет обеспечено. Во временно перемещенных университетах выделяют 30%.

Квота-2 для тех, кто:

является человеком с временно оккупированных территорий (ВОТ)

проживает на территории боевых действий, кто не зарегистрирован как ВПЛ, а также переселившиеся оттуда после 1 января 2023 года

Такие абитуриенты имеют право подавать заявления дистанционно, так же проходить и собеседование. А приехать в заведение высшего образования и заключить соглашение могут в течение трех месяцев.

На квоту-2 выделяют 10% мест, а во временно перемещенных заведениях высшего образования - 40%.

Получить "бюджет" можно не только квотами

Если студент не прошел в список категорий, имеющих право поступать по квотам, у него есть другой шанс на бесплатное обучение.

В этом учебном году все свободные бюджетные места должны быть заполнены именно "льготниками". Однако для этого абитуриент должен пройти на контрактную форму.

Обратите внимание! Есть те, кого должны перевести на бюджет, независимо от конкурсного балла.

Кто имеет такое право

В число тех, кого должны перевести на бюджет, входят: