Украинские университеты в рейтинге Times Higher Education: какие вузы в списке лучших
В список самых устойчивых университетов мира Times Higher Education Impact Rankings в 2023 году попало более 30 учебных заведений высшего образования Украины.
Самые лучшие результаты у Сумского государственного университета, у Львовского политехнического национального университета и Киевского национального экономического университета.
Полный список украинских вузов, которые попали в этот рейтинг, опубликован на Times Higher Education.
Какие украинские ВУЗы попали в рейтинг
Самые лучшие показатели, а их для составления рейтинга использовали по 17 критериям, оказались у Сумского государственного университета (от 301 до 400 мирового рейтинга).
Фото: Сумской государственный университет
Далее идет Львовский политехнический национальный университет (от 401 до 600)
На третьем месте - Киевский национальный экономический университет (от 801 до 1000).
Фото: Львовский политехнический университет
Такую же позицию занимают Национальный технический университет Харьковский политехнический институт, Ужгородский национальный университет и Житомирский политехнический государственный университет (от 801 до 1000)
Свыше 1000:
- Черкасский национальный университет Богдана Хмельницкого
- Черниговский национальный технологический университет
- Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
- Львовский национальный университет им. Ивана Франко
- Каменец-Подольский национальный университет им. Ивана Огиенко
- Харьковский гуманитарный университета "Украинская народная академия"
Фото: Национальный авиационный университет
- Харьковский национально автомобильно-дорожный университет
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Херсонская государственная морская академия
- Киевский Национальный авиационный университет
- Национальный университет Острожская академия
- Харьковский Национальный фармацевтический университет
- Национальный технический университет Украины - КПИ им. Игоря Сикорского
- Киевский Национальный транспортный университет
- Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
- Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
- Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара
- Кременчугский национальный университет имени Остроградского
Фото: Национальный фармацевтический университет
- Уманский государственный педагогический университет им. Павла Тычины
- Полтавский университет экономики и торговли
- Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко (ПНПУ)
- Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
- Сумской национальный аграрный университет
- Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина
- Западно-украинский национальный университет
- Житомирский государственный университет им. Ивана Франко.
Фото: Национальный транспортный университет
Что известно о рейтинге
Всего в рейтинге было представлено более 1500 университетов в 112 странах мира. За всю историю существования этого рейтинга, в 2023 году в него попало самое большое количество украинских университетов.
Для выбора используются специальные показатели - ЦУР (цели устойчивого развития). Методология Impact Ranking содержит перечень показателей по каждой из 17 ЦУР, которые оценивают образовательную, исследовательскую и административную деятельность заведений образования, а также их влияние на общество.
Ранее мы рассказывали, какие 10 украинских университетов попали в другой международный рейтинг.
А также мы писали о том, какие университеты в Украине самые популярные.