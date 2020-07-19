Як позначиться на комуналці відкриття ринку газу в Україні: прогноз експерта

Ринок газу в Україні (ілюстративне фото: canva.com)

Українці самі зможуть обирати постачальника газу з кращими умовами

В Україні з 1 серпня відкриється ринок газу для побутових споживачів. Його відкриття є однією з умов продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Спочатку відкриття цього ринку планувалося на травень, потім дату дедлайн перенесли на 1 липня. Що буде з комуналкою якщо ринок газу таки відкриється з 1 серпня – читайте нижче.

На поточний момент регулювання ціни газу для населення здійснюється Кабміном. Її встановлюють відповідно до спеціальних зобов’язань Нафтогазу та Укргазвидобування продавати газ українцям за пільговим тарифом – не вище середнього рівня фактичних цін на нідерландському газовому хабі TTF плюс витрати на доставку. Дію спеціальних зобов’язань уряд своєю постановою продовжив з 1 липня до 1 серпня.

Гарантом, що ніхто не залишиться без газу і умовою для відкриття повноцінного конкурентного газового ринку для населення є наявність постачальника “останньої надії” (ПОН). Ним стала компанія “Нафтогаз України”.

“Перший крок, щоб з’явився повноцінний ринок газу для побутових споживачів – скасування спеціальних обов’язків”, – розповіла координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадської мережі Опора Тетяна Бойко.

Експерт вважає, що відкривати ринок газу саме зараз – краще. Якщо ринок газу запрацює, українці зможуть самостійно обирати постачальника газу з кращими умовами.

"Для споживача головне, з'являться нові постачальники й буде можливість обирати, у кого вигідніше купувати газ. В принципі й зараз люди можуть змінити одного постачальника на іншого. Питання в тому, що у нас поки що немає з кого вибирати", - говорить Бойко.

При цьому експерт відзначає, що якби ринок міг самостійно регулювати ціну на газ, кількість нових постачальників суттєво збільшилася б.

"Якщо на початку серпня з'явиться хоча б 10 нових постачальників - буде добре. До осені, коли повноцінно запрацює ринок, їх кількість однозначно зросте. Тоді люди, які використовують газ для приготування їжі, підігріву гарячої води, опалення, зможуть на свій розсуд вибирати ціну, яку запропонує постачальник ", - додає експерт.

Нагадаємо, що в НАУ прогнозують зростання цін на паливо за введення мита на дизель і газ.

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