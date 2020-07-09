Міністр фінансів назвав ознаки поступового виходу з кризи

Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дані щодо споживання електроенергії та реєстрації ФОПів свідчать про відновлення

Після важких квітня та травня у червні 2020 року запустилися економічні процеси. За підсумками року економіка України впаде не більше ніж на 5%.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Є підстави вважати, що найбільш критичну стадію кризи ми пройшли. Зараз йде відновлення", - сказав міністр.

На його думку, немає підстав вважати, що падіння економіки в Україні буде більшим, ніж в розвинених країнах.

"Вважаємо, що 4,8% падіння ВВП - реальний показник. Цьому є кілька пояснень. Україна не сильно інтегрована в найбільш постраждалі економічні ланцюжки світової економіки. Ринки нашої експортної продукції збереглися. Ідеться про зернові і продукти харчування. Падіння цін на руду і метал - не таке сильне, як на нафту і газ", - сказав він.

За його словами, для України, з точки зору зовнішніх позицій, ситуація не настільки вразлива, як для інших країн.

"Вважаю, ми гідно вийдемо з цієї складної ситуації", - повідомив міністр.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%

Нагадаємо, згідно зі зміненим макропрогнозом, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде в 2020 році на 4,8%.