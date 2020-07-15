В НАУ прогнозують зростання цін на паливо через ведення мита на дизель та газ

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В асоціації переконані, штучне обмеження на імпорт нафтопродуктів буде мати негативні наслідки для ринку

Ініціатива "Укртатнафти" про введення спецмита на імпорт дизпалива і скрапленого газу призведе до дефіциту палива на ринку і зростанню цін на нього.

Про це повідомляється на сайті Нафтогазової Асоціації України.

"НАУ попереджає, ініціатива "Укртатнафти" спровокує підвищення цін на ДТ і ЗНГ для населення з низькою платоспроможністю, промисловості, аграріїв, перевізників, збільшення бюджетних витрат на паливо для армії, комунальних служб, поліції, медицини, оскільки мито включається у собівартість палива і збільшують ціни для споживачів. Вартість палива вплине на збільшення вартості сільгосппродукції, перевезень і всіх товарів народного споживання", - йдеться в повідомленні.

У компанії також відзначили, за експертними оцінками, додаткове фінансове навантаження на економіку складе 11 млрд грн/рік.

Крім того, підкреслюється, що штучне обмеження на імпорт нафтопродуктів буде мати негативні наслідки для ринку: зруйнує стійку систему нафтопродуктозабезпечення країни, зробить закупівельні ціни на ДТ та скраплений газ в Україні найвищими в Європі, призведе до ланцюгової реакції, яка спровокує істотне подорожчання всіх товарів і послуг

"При збільшенні вартості палива з одного джерела (Росії) ціни пропорційно постачальники піднімуть з усіх інших джерел (всі національні виробники й всі іноземні постачальники)", - зазначили в НАУ, закликавши керівництва уряду і Міненергетики не допустити введення спецмит.

Нагадаємо, раніше ПАТ "Укрнафта", АТ "Укртатнафта" та АТ "Укргазвидобування" зверталися зі спільною заявою до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства за фактом нібито антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизельного палива і скрапленого газу, і вимагали введення на них мита у розмірі 8,46%.

Проте Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку вирішила не порушувати антисубсидиційне розслідування щодо імпорту в Україну дизпалива і скрапленого газу, тобто відмовилася ввести мито, відповідне рішення комісії було опубліковано 25 червня.