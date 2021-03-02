11-річна школярка в Рівному прийняла 40 таблеток: поліція розслідує доведення до суїциду
В Рівному 11-річна дівчинка випила 40 таблеток парацетамолу, та отримала медикаментозне отруєння. Медики "швидкої" надали допомогу дитині, а правоохоронці почали досудове розслідування.
Про це 2 березня передали в прес-службі поліції Рівненської області.
Дівчинка зараз знаходиться в реанімації. За словами лікарів, загрози життю немає, стан задовільний.
Ювенальні поліцейські попередньо встановили, що причиною такого вчинку стали непорозуміння на побутовому ґрунті. При цьому в сім'ї конфліктів не виникало.
Також зазначається, що дівчинка у жодних групах в соціальних мережах участі не брала.
За фактом інциденту було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 (доведення особи до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього) КК. Нині триває ретельна перевірка.
Як пише місцеве видання Rivne.online, лікарів викликала мама школярки. Так, дівчинка випила 40 таблеток ще 27 лютого, але зізналася про це їй лише наступного дня, 28-го.
"Питання про притягнення батьків до кримінальної відповідальності за результатами досудового розслідування", - заявив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк.
Нагадаємо, що парацетамол - лікарський засіб, анальгетик та антипіретик з групи анелідів, має жарознижувальну дію. Він продається в аптеках без рецепта.
Зауважимо, що в лютому в Україні сталося одразу кілька НС, пов'язаних з отруєннями неповнолітніх таблетками. В деяких випадках діти ставали жертвами небезпечних челленджів в соцмережах, зокрема в TikTok, де учасників груп підштовхували прийняти велику кількість препаратів.
- Так, 16 лютого в Боярці під Києвом дві учениці ліцею наковталися по 40 таблеток "Дротаверин" прямо в школі. В результаті 13-річна дівчинка загинула, а її 12-річна подруга потрапила до реанімації.
- 17 лютого дві восьмикласниці з Умані випили велику дозу препарату "Дротаверин", та їх вчасно зупинили. Обидві дівчини потрапили у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.
- 18 лютого в Києві 15-річний підліток випив велику дозу таблеток. Його екстрено доставили в Охматдит і лікарі оперативно надали допомогу.
- 23 лютого стало відомо про отруєння Добропілля Донецької області, де 15-річна дівчинка випила велику дозу таблеток з домашньої аптечки. Дитину госпіталізували у лікарню.
- 26 лютого в Сумах дві 16-річні дівчатка отруїлися пігулками, якими наковталися в квартирі однієї зі школярок. Підлітки були госпіталізовані, а поліція почала перевірку в рамках кримінального провадження щодо "спроби самогубства".
Раніше повідомлялося, що стали відомі деталі страшної трагедії в Боярці, де отруїлися учениці ліцею.