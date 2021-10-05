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Ощадбанк почав блокувати картки українців: які рахунки заморозять

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Вівторок 05 жовтня 2021 16:50
Ощадбанк почав блокувати картки українців: які рахунки заморозять Ощадбанк блокує картки українців (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

З 30 вересня в Україні Ощадбанк почав блокувати рахунки тих клієнтів, які не користуються своїми картками.Зокрема, така ситуація може зачепити й клієнтів інших фінустанов.

Про це розповів радник голови правління Кредитвест банку Василь Невмержицький, пише UBR.ua.

Як розблокувати рахунок

Так, щоб розблокувати рахунок, доведеться прийти до відділення з паспортом та ІПН. Доступ до рахунку повернуть після написання заяви. За словами голови правління, якщо цього не зробити, то банк вважатиме, що клієнт дав згоду на розірвання договору. Це результат вимоги Нацбанку, фінустанова повинна позбуватися неактивних рахунків.

Як розповів Ростислав Кравець з адвокатського бюро "Кравець і партнери", такі дії банку спірні. Тому якщо на рахунку залишаються власні кошти, банк зобов'язаний дати можливість їх забрати і при цьому не платити комісію.

Важливо, що банку утримувати "сплячі" рахунки невигідно. Якщо у вас залишилася картка, якою ви не користуєтеся, тому що замінили свою фінансову установу, правильний варіант – закрити її. Також не варто відкривати кредитні картки і не користуватися ними.

За що можуть заблокувати доступ до рахунку

Заарештувати рахунок або обмежити здійснення операцій за ним в Україні можуть за несплату аліментів, штрафів, за борги за кредитом або комуналкою, через підозру у відмиванні злочинних доходів.

Також це може статися через стягнення для забезпечення виконання судового рішення. Арешт рахунку або картки може статися в день, коли було винесено рішення, одразу після того, як це рішення отримає банк. Якщо рішення надійшло в неопераційний час, арешт проведуть наступного робочого дня.

Раніше ми повідомляли, що міжбанк відкрився зростанням курсу долара в перший день місяця.

Також ми писали, що фальшиві гривні наповнили українські банкомати, як розпізнати підробку.

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