Відзначили по-багатому: Баканов та Аваков засвітилися на дні народження Суркіса

Григорій Суркіс, народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" з розмахом відсвяткував свій день народження 4 вересня. Хто з українських політиків побував на святі і що відбувалося на шикарному заході, розповіли у програмі "Схеми: корупція в деталях".

Повідомляється, що святкування 70-річчя Григорія Суркіса, народного депутата, бізнесмена і власника клубу "Динамо" відбулося в готелі "Інтерконтиненталь". Серед гостей журналісти помітили відразу трьох колишніх президентів України – Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму та Віктора Ющенка.

Також на ювілеї були присутні Ігор Коломойський і його партнер Геннадій Боголюбов, Віктор Пінчук разом з дружиною Оленою. На виїзді з підземного паркінгу був помічений автомобіль, який належить дружині Дмитра Фірташа – Ладі.

Несподіваною стала поява на святі старшого сина екс-генерального прокурора України Юрія Луценка - Олександра. А также колишнього глави СБУ Василя Грицака, який покинув захід одним з останніх пізно вночі.

Не обійшлося і без колег Суркіса по партії, а також колишніх "регіоналів" – Юрія Бойка і Нестора Шуфрича. За деякими даними у залі був присутній і Юрій Льовочкін, екс-глава Адміністрації президента Віктора Януковича. Його автомобіль був помічений на парковці.

Також свято відвідали і інші одіозні політики – Наталія Королевська, Олександр Пузанов та Юрій Павленко.

Однак не лише представники колишньої влади відвідали захід. Серед гостей були помічені і нові обличчя – нинішній глава СБУ Іван Баканов, який на вході в готель зустрічав першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра і навіть допоміг йому донести подарунок для ювіляра.

Але найнесподіваніше було те, що журналісти зафіксували на вході акторів зі студії "Квартал 95" – Степана Казаніна, Міку Фаталова і швидше за все там була присутня Олена Кравець, так як автомобіль її чоловіка зафіксували, коли він виїжджав з паркінгу.

Про присутність Дмитра Гордона, Олесі Бацман та Євгена Кошового повідомила сама Бацман, опублікувавши на своїй сторінці фотографію з заходу.

Фото: facebook.com/alesia.batsman

З "Слуг народу" був помічений Олександр Ткаченко і Михайло Радуцький. Останній подарував картину Суркісу.

Як повідомляють журналісти "Схем", на святі також були присутні Володимир Гройсман, Арсен Аваков та Юрій Луценко. В кадри відео вони не потрапили, але три незалежних джерела підтвердили, що вони були в готелі "Континенталь" в той вечір.

А Арсеній Аваков пізніше повідомив, що був на святі, так як є головою фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України, а розслідувань проти Георгія Суркіса в його відомстві немає.

До речі, подарунки отримував не тільки ювіляр – кожен гість отримав пакет з логотипом відомого бренду Fendi. В ньому була фоторамка з натуральної шкіри, вартістю в 15 тисяч гривень, яку потрібно було помістити фото з Суркісом і його книга "Епоха Суркіса".

День народження Григорія Суркіса - хто з політиків там був (Відео:YouTube/Радіо Свобода)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський обматюкав нардепів за кнопкодавство у Верховній Раді.

А також розповідали про те, що народний депутат під час засідання Ради вибирав собі яхту для круїзу (відео).