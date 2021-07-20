Скасування військового призову: у Раді зробили заяву про реформу для вступу в НАТО

В Україні хочуть скасувати обов'язковий призов до армії на строкову військову службу, а нововведення хочуть реалізувати вже у 2023 році. За словами народного депутата, голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, військова реформа пов'язана з планом членства в НАТО.

Потрібно зауважити, що розмови про плани скасування військового призову звучать вже не вперше. Так, у 2019-му в керівництві Міноборони заявляли про таку ініціативу і пояснювали, що армія будуватиметься виключно на професійній основі. При цьому тодішній міністр Андрій Загороднюк зазначав, що подібний перехід має бути поступовим.

У 2020 році головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак продовжив тему скасування призову на військову службу до лав ЗСУ та уточнив, що таке бачення є в перспективі за умови налагодженої системи підготовки резерву. Зокрема, коли кожен громадянин буде навчений всім елементам тактичної медицини й отримає хоча б мінімальні навички для оборони.

І ось близько тижня тому Верховна Рада ухвалила президентський законопроект №5557 про національний опір - у ньому прописано створення в Україні територіальної оборони - формування національного опору.

Корнієнко звернув увагу, що з прийняттям цього законопроекту почне поступово втілюватися військова стратегія, підписана главою держави Володимиром Зеленським. Серед іншого, вона передбачає заміну обов'язкового призову на службу в резерві.

"З прийняттям законопроєкту про національний супротив в цілому поступово це все буде втілюватися. Базові зміни - це питання декількох років. Може, в наступному році якісь речі ми встигнемо зробити. До кінця каденції маємо встигнути вцілому", - заявив нардеп.

Політик додав, що також передбачається реформа військкомату.

"Ці всі реформи очікуються, тому що вони пов'язані з планом членства в НАТО. Військова реформа відбуватиметься далі постійно", - пояснив депутат.