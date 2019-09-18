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Дубілет розповів, як буде винищувати паперові процеси в держорганах

Новини » Політика    18.09.2019 - 10:39
Дубілет розповів, як буде винищувати паперові процеси в держорганах
Фото: Дмитро Дубілет (facebook.com/dubilet)

Міністр пропонує відмовитись від трудових книжок, заяв про відпустку та архіву

В уряді протягом 6-9 місяців планують перевести в цифровий формат значної кількісті документів з відділу кадрів. Про це міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив в Facebook.

Як повідомив Дубілет, уряд планує заборонити подачу документів на прийом на роботу або на конкурси в паперовій формі.

"Цей захід може здатися занадто суворим. Але, по-перше, нам потрібно прищеплювати цифрову грамотність держслужбовцям. По-друге, декларації НАЗК в електронному вигляді всі і так подають, ЕЦП (електронний цифровий підпис) у всіх є", - пояснив він.

Також Дубілет пропонує позбутися паперової копії дипломів, інформації про пов'язані компаніії, копії паспортів, автобіографії та трудових книжок. Весь оборот, який стосується конкурсів, найму, відпусток, відряджень, звільнень пропонують також перевести в цифру.

"В цифру потрібно також перевести архів. Закони, які зобов'язують зберігати паперові справи 75 років, повинні залишитися в минулому столітті. Це теж буде корисно для бізнесу", - додав міністр.

Повідомляється також про створення єдиного реєстру держслужбовців.

Міністр кабінету міністрів розповів, що для цього доведеться змінити кілька законів і постанов, а також запровадити "правильне ІТ" з особливою увагою до кібербезпеки.

"Я розраховую, що ми зможемо все це зробити протягом 6-9 місяців", - додав міністр.

Нагадаємо, Кабмін схвалив рішення про остаточне скасування паперового документообігу і перехід на електронний. Повідомляється, що з 1 жовтня обмін документами буде відбуватися повністю в електронній формі.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Кабмін ініціює створення Фонду IT Creative, Фонду розвитку людського капіталу, який буде фінансуватися за рахунок податків з ІТ-галузі.

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