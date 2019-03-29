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Вилов на виборах ухильників в армію: юрист звернувся до українців

STYLERЖиття    29.03.2019 - 11:07
Вилов на виборах ухильників в армію: юрист звернувся до українців
Фото: колаж РБК-Україна

Вибори президента України збігаються з початком весняного призову до армії

На виборах президента України 31 березня на виборчих дільницях військові комісари можуть перевіряти документи у молодих людей, виявляючи ухильників і залучаючи їх до служби в армії. Такі чутки, які поширюються у соціальних мережах, прокоментував юрист Олександр Климчук, який назвав подібні дії незаконними, передає KR24.com.ua.

"Вилов" призовників юрист розцінює як тиск і порушення виборчого права громадян. Як наслідок, такі дії будуть кримінально покарані.

Юрист також зазначив, що випадки незаконної вербування до лав ЗСУ вже мали місце, тому нинішні жахачки молоді люди можуть сприйняти всерйоз та побояться йти на виборчі дільниці.

Вилов на виборах ухильників в армію: юрист звернувся до українців

Весняний призов 2019 (mil.gov.ua)

Згідно із законом, на ділянках мають право бути присутні тільки члени комісії, спостерігачі та журналісти.

Якщо правоохоронці та військкоми почнуть вербувати людину на ділянці або при підході до неї, то їх можна звинуватити у перешкоджання виборчому праву.

Також юрист висловив упевненість, що військкомати не ризикнуть йти на подібне порушення закону - адже покарання досить суворе.

Вилов на виборах ухильників в армію: юрист звернувся до українців

Иллюстранивное фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, що весняний призов стартує в Україні вже 1 квітня. Закликати можуть чоловіків від 20 до 28 років. Молоді люди, яким на момент призовної кампанії виповнилося 18 і 19 років, можуть пройти службу в армії на добровільній основі, за контрактом. За ухилення від обов'язкової військової служби можуть призначити покарання - від штрафу до позбавлення волі строком на 3 роки.

Як повідомлялося раніше, був складено віковий портрет виборців основних кандидатів у президенти.

Також ми писали про те, що категорично не можна робити на виборчій дільниці під час виборів 31 березня.

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