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Складено віковий портрет виборців основних кандидатів в президенти

Новини » Вибори 2019    28.03.2019 - 15:17
Складено віковий портрет виборців основних кандидатів в президенти
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Зеленського і Порошенка зовсім різний електорат

Виборці основних кандидатів на виборів президента України суттєво відрізняються за віком.  Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Складено віковий портрет виборців основних кандидатів в президенти

Дані: dif.org.ua

За даними опитування, Володимир Зеленський є абсолютним лідером  молодих виборців: у віковій категорії до 30 років за нього голові проголосувати 45% респондентів, далі підтримка поступово знижується: 26% серед виборців віком 30-44 роки, 12% - серед виборців 45-59 років і 6% - серед тих, кому за 60 років.

Петра Порошенка, навпаки, найменше підтримує молодь віком до 30 років (7%), а у решті вікових категорій підтримка на рівні 13-15%.

Юлію Тимошенко молодь віком до 30 років підтримує ще менше (3%), а найбільше - виборці від 45 років і старше (12%).

Так само й у інших кандидатів переважає старший виборець: за Анатолія Гриценка готові проголосувати 2% виборців віком до 30 років, 5% - у віковій групі  30-44 роки, 6% - у групі 45-59 років і 9% серед виборців, старших 60 років. Така само ситуація і у Юрія Бойка, електорат якого найменший серед молоді до 30 років (1%) і найбільший серед виборців, старших за 60 років (13%).

Соціологи відзначають, що більшість  прихильників певних кандидатів  (65%) вважає, що їхній вибір вже остаточний і не зміниться, проте у складі виборців кожного з популярних кандидатів наявні 30-40% тих, хто може ще й передумати і підтримати іншого кандидата.

Опитування було проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Польовий етап дослідження проходив з 20 по 26 березня 2019. Всього було опитано 1600 респондентів. Статистична похибка (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,7% для показників близьких до 50%, 3,2% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 10%, 1,7% - для показників близьких до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна за даними опитування КМІС і "Демократичних ініціатив", на сьогоднішній день найбільші шанси вийти в другий тур президентських виборів в Україні зберігають Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС і "Демократичних ініціатив", більшість громадян (56%) вважають, що ситуація в країні зміниться на краще в результаті виборів президента України.

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