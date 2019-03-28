Складено віковий портрет виборців основних кандидатів в президенти

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Зеленського і Порошенка зовсім різний електорат

Виборці основних кандидатів на виборів президента України суттєво відрізняються за віком. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Дані: dif.org.ua

За даними опитування, Володимир Зеленський є абсолютним лідером молодих виборців: у віковій категорії до 30 років за нього голові проголосувати 45% респондентів, далі підтримка поступово знижується: 26% серед виборців віком 30-44 роки, 12% - серед виборців 45-59 років і 6% - серед тих, кому за 60 років.

Петра Порошенка, навпаки, найменше підтримує молодь віком до 30 років (7%), а у решті вікових категорій підтримка на рівні 13-15%.

Юлію Тимошенко молодь віком до 30 років підтримує ще менше (3%), а найбільше - виборці від 45 років і старше (12%).

Так само й у інших кандидатів переважає старший виборець: за Анатолія Гриценка готові проголосувати 2% виборців віком до 30 років, 5% - у віковій групі 30-44 роки, 6% - у групі 45-59 років і 9% серед виборців, старших 60 років. Така само ситуація і у Юрія Бойка, електорат якого найменший серед молоді до 30 років (1%) і найбільший серед виборців, старших за 60 років (13%).

Соціологи відзначають, що більшість прихильників певних кандидатів (65%) вважає, що їхній вибір вже остаточний і не зміниться, проте у складі виборців кожного з популярних кандидатів наявні 30-40% тих, хто може ще й передумати і підтримати іншого кандидата.

Опитування було проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Польовий етап дослідження проходив з 20 по 26 березня 2019. Всього було опитано 1600 респондентів. Статистична похибка (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,7% для показників близьких до 50%, 3,2% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 10%, 1,7% - для показників близьких до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна за даними опитування КМІС і "Демократичних ініціатив", на сьогоднішній день найбільші шанси вийти в другий тур президентських виборів в Україні зберігають Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС і "Демократичних ініціатив", більшість громадян (56%) вважають, що ситуація в країні зміниться на краще в результаті виборів президента України.