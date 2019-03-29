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Отлов на выборах уклонистов в армию: юрист обратился в украинцам

STYLERЖизнь    29.03.2019 - 11:07
Отлов на выборах уклонистов в армию: юрист обратился в украинцам
Фото: коллаж РБК-Украина

Выборы президента Украины совпадают с началом весеннего призыва в армию

На выборах президента Украины 31 марта на избирательных участках военные комиссары могут проверять документы у молодых людей, выявляя уклонистов и привлекая их к службе в армии. Такие слухи, которые распространяются в социальных сетях, прокомментировал юрист Александр Климчук, который назвал подобные действия незаконными, передает KR24.com.ua.

"Отлов" призывников юрист расценивает как давление и нарушение избирательного права граждан. Как следствие, такие действия будут уголовно наказуемы.

Юрист также отметил, что случаи незаконной вербовки в ряды ВСУ уже имели место, поэтому нынешние страшилки молодые люди могут принять всерьез и побоятся идти на избирательные участки.

Отлов на выборах уклонистов в армию: юрист обратился в украинцам

Весенний призыв 2019 (mil.gov.ua)

Согласно закону, на участках имеют право присутствовать только члены комиссии, наблюдатели и журналисты.

Если правоохранители и военкомы начнут вербовать человека на участке или при подходе к нему, то их можно обвинить в препятствии избирательному праву.

Также юрист высказал уверенность, что военкоматы не рискнут идти на подобное нарушение закона - ведь наказание довольно суровое.

Отлов на выборах уклонистов в армию: юрист обратился в украинцам

Иллюстранивное фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, что весенний призыв стартует в Украине уже 1 апреля. Призывать могут мужчин от 20 до 28 лет. Молодые люди, которым на момент призывной кампании исполнилось 18 и 19 лет, могут пройти службу в армии на добровольной основе, по контракту. За уклонение от обязательной военной службы могут назначить наказание - от штрафа до лишения свободы сроком на 3 года.

Как сообщалось ранее, был составлен возрастной портрет избирателей основных кандидатов в президенты.

Также мы писали о том, что категорически нельзя делать на избирательном участке во время выборов 31 марта.

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