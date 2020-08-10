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В Україні почали працювати біометричні платіжні POS-термінали

Київ, Понеділок 10 серпня 2020 13:26
В Україні почали працювати біометричні платіжні POS-термінали
Фото: POS-термінал (privatbank.ua)
Автор: Олександр Білоус

Термінали використовують систему автоматичного розпізнавання осіб

В Україні почали працювати біометричні платіжні POS-термінали з технологією FacePay24. Технологія дозволяє оплачувати покупки особою.

Про це повідомляє прес-служба державного "Приватбанку".

За даними прес-служби, сьогодні "оплата обличчям" доступна на 260 POS-терміналах Android PAX, мережа яких розширюється в торгових точках країни. До кінця року в Україні встановлять 7 700 біометричних POS-терміналів.

Для використання сервісу "оплати обличчям" необхідно встановити на смартфон додаток Privat24 і активувати оплату FacePay24. Потім, слідуючи підказкам програми, потрібно зробити три селфі з різних ракурсів і прив'язати до свого обличчя обрану банківську карту.

Щоб здійснити оплату в POS-терміналах Android PAX, потрібно після введення суми на терміналі вибрати оплату особою, подивитися в фронтальну камеру терміналу і натиснути кнопку "оплатити". Після підтвердження операції пін-кодом обраної карти, покупка буде оплачена.

За даними прес-служби "Приватбанку", FacePay24 використовує систему автоматичного розпізнавання осіб Amazon Rekognition.

Нагадаємо, НБУ спростив видачу готівки власникам платіжних карток на касах в магазинах.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України змінив свою нормативно-правову базу і відстрочив застосування програмного реєстратора розрахункових операцій (РРО) для валютно-обмінних операцій до 1 серпня 2020 року.

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