Листівки з 8 березня: гарні вірші і картинки для вітання

8 березня 2020 українці будуть вітати своїх улюблених дівчат, дружин, матерів, сестер, дочок, подруг і всіх представниць прекрасної статі. Styler зібрав красиві і оригінальні вірші і листівки, якими можна зробити приємний сюрприз головним жінкам у вашому житті.

Привітання для коханої до 8 березня

У тебе очі - сині волошки,

Маки червоні - у тебе уста,

І очі твої - усміхнені трошки,

В зіницях життя, мов весна розквіта.

Сміється кохана, то сонце радіє,

Що землю весняну теплом зігріва,

Моя ти єдина і жадана мріє,

У світі і в серці у мене одна!

***

В цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

Привітання з 8 березня коханій жінці

Як привітати маму зі святом

Хай губки ніколи не дуються,

Всі страви самі хай готуються,

Білизна переться хай також сама,

Хай робляться справи усі жартома!

У постіль тобі нехай кави горнятко

Щоранку несе чоловік твій - мій татко!

Живеться тобі як в раю хай - так само!

Вітаю тебе з 8 березням, мамо!

***

Мила мамочко моя!

Привітаю тебе я!

І тобі в жіноче свято

Побажаю так багато:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь як квітка весняна -

Ти така у нас одна!

Привітання з 8 березня мамі

Найкращій бабусі у світі

Бабуся, рідна моя,

З 8 Березня тебе я вітаю.

Більше ласки і тепла бажаю,

Міцно-міцно обіймаю.



Очі щоб сліз не знали,

Від радості вони блищали.

Неприємності нехай не трапляються,

А мрії завжди збуваються.

***

Люба бабусю, тебе я вітаю,

Радості, щастя, здоров'я бажаю!

Хай тобі сонечко світить яскраво,

Квіти буяють і стеляться трави.

Бажаю тобі я сто років прожити,

Нехай тебе люблять онуки і діти.

Нехай тебе старість не квапить, минає

І серце твоє хай нещастя не крає.

Живи ти ще довго на світі оцім -

На радість онукам і дітям своїм.

Привітання з 8 березня бабусі

Привітання сестричці з 8 березня

У цей прекрасний день бажаю

Краси, насолоди і вічної вроди!

Від Бога - здоров'я,

Сил - від природи!

***

Прийми сестричко з 8 березня вітання,

Нехай сьогодні зді́йсняться твої найкращі сподівання,

Найкращих квітів, подарунків та кохання!

І мати добрий настрій до світання!

Привітання з 8 березня сестрі

Гарні вірші для донечки

З восьмим березня вітання,

Люба донечко приймай,

Хай буде щаслива доля,

Негараздів уникай!

Щастя, радості, здоров'я,

Довгих літ, на все життя,

Усміхнеться тобі доля,

Будуть світлі почуття!

Хай твої завітні мрії,

Господь виконає враз,

Хай лунає сміх щасливий,

І буде прекрасним час!

***

Щоб ти завжди була щаслива.

Добро пізнала у житті,

І щоб сміялися до тебе

Із неба зорі золоті.

Щоб гріло сонечко ласкаво.

Щоб Бог тебе в опіці мав.

І Ангел, твій охоронитель.

3 плеча твого щоб не злітав.

Ми дякуємо Богу, що ти у нас є.

Хай силу і радість тобі Він дає.

Привітання з 8 березня доньці

Для найкращої подруги у світі на 8 березня

Хай 8 Березня несе нам втіху

Коханців й щирих почуттів.

Щоб ми не знали від любові лиха

І за собою спалених мостів.

Хай пестять і кохають нас чоловіки,

Бо того варті ми -

Розкішні, хижі й лагідні жінки!

***

Хай навкруги цвіте бузок

Та небо буде ясним

І щоб життя було у тебе

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі твоїй

Горів вогонь кохання,

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

Привітання з 8 березня подрузі

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