Ці подарунки суворо заборонено дарувати на 8 березня

Які подарунки не можна дарувати на 8 березня (фото: pixabay.com)

Деякими подарунками на 8 березня можна образити жінок

8 березня 2020, яке українці відсвяткують вже в неділю, змушує чоловіків ламати голову над подарунками коханим дівчатам, дружинам, мамам, дочкам, сестрам і колегам. Але не кожен подарунок може припасти до душі, а деякі презенти навіть можуть образити. Як не помилитися з подарунком у Міжнародний жіночий день - у матеріалі Styler.

Якщо ви ще не визначилися з подарунком, то головне правило, про яке важливо пам'ятати: подаруйте жінці те, що вона дійсно хоче. Для цього не потрібно володіти екстрасенсорними здібностями або вміти читати думки. Достатньо уважно жінку слухати і розуміти її потреби.

Антивікова косметика

Подарувати крем з написом 35+ - те ж саме, що презентувати антицелюлітний крем. Якщо вже хочете подарувати косметику, то вже краще - сертифікат в магазин. Хоча це не найкраща ідея - такий презент може виглядати так, ніби ви не надто заморочувалися над вибором.

Блокноти і канцелярія

Колегам такі подарунки ще можна презентувати, а от дружині або мамі - категорично ні. Найчастіше такі засоби будуть припадати пилом на полицях, а потім вирушать у відро для сміття.

Дешева біжутерія

Навіть якщо дівчина любить дрібнички, нехай вона сама вибирає собі подібні речі. А якщо хочете подарувати аксесуари, то виберіть прикраси із дорогоцінного металу.

Каструлі і побутова техніка

Якщо вже хочете подарувати блендер, то краще подаруйте гроші. А каструлею або іншими кухонними приналежностями ви нанесете жінці образу, натякнувши, що її місце на кухні.

Варто відзначити, що в сімейних парах зі стажем часто справи йдуть простіше: жінки можуть висловити свої уподобання, надавши чоловікам вибір з декількох пунктів.

Раніше ми писали, які квіти можна дарувати жінкам на 8 березня, щоб не зіпсувати відносини.