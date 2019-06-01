Відверто і несподівано: Лобода назвала ім'я справжнього батька Тільди

Лобода зізналася, хто батько її молодшої дочки
Світлана Лобода дуже відкрито натякнула на ім'я справжнього батька Тільди. Як відомо, українська співачка часто робить публікації з тонкими натяками на її другу половинку. І більшість цих натяків вказують на романтичні відносини артистки з лідером німецької рок-групи Rammstein Тіллем Ліндеманном. Цього разу співачка прямо натякнула, хто є батьком дитини. Про це вона написала у своєму профілі в Instagram.
"Невблаганно швидко минає час... і наша Тіля вже бігає", - написала Лобода.
До публікації артистка прикріпила фотографію, зроблену під час вагітності.
Лобода назвала ім'я справжнього батька Тильди (фото: instagram.com/lobodaofficial)
В коментарях фанати продовжують бажати артистці сімейного щастя з лідером легендарної рок-групи:
І сам Тілль продовжує підігрівати чутки навколо його роману зі Світланою Лободою. Нещодавно артист у пісні Ausländer, прем'єра якої відбулася 28 травня, російською мовою зробив визнання в коханні.
Раніше Світлану Лободу застали за поцілунками з відомим шоуменом, який до того ж одружений.
До речі, нещодавно Лободу помітили з таємничим незнайомцем. Фото з чоловіком Світлана виклала на своїй сторінці в Instagram.