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Відверто і несподівано: Лобода назвала ім'я справжнього батька Тільди

STYLERПерсони    01.06.2019 - 12:33
Відверто і несподівано: Лобода назвала ім'я справжнього батька Тільди
Лобода назвала ім'я справжнього батька Тільди (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода зізналася, хто батько її молодшої дочки

Світлана Лобода дуже відкрито натякнула на ім'я справжнього батька Тільди. Як відомо, українська співачка часто робить публікації з тонкими натяками на її другу половинку. І більшість цих натяків вказують на романтичні відносини артистки з лідером німецької рок-групи Rammstein Тіллем Ліндеманном. Цього разу співачка прямо натякнула, хто є батьком дитини. Про це вона написала у своєму профілі в Instagram.

"Невблаганно швидко минає час... і наша Тіля вже бігає", - написала Лобода.

До публікації артистка прикріпила фотографію, зроблену під час вагітності.

Відверто і несподівано: Лобода назвала ім'я справжнього батька Тільди

Лобода назвала ім'я справжнього батька Тильди (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В коментарях фанати продовжують бажати артистці сімейного щастя з лідером легендарної рок-групи:

  • Світлана, всі хочуть гучну і неймовірну новину про те, що ви з Тіллем одружилися. Думаю, це буде весілля століття.
  • Красива.
  • Час летить швидко.
  • Щастя вам і вашій родині.
  • Я сподіваюся голос буде як у мами, а не як у тата.
  • Тільда Тілівна)))
  • Вона співає вже Раммштайн?
  • А прізвище у неї Ліндеманн?
  • Треба тепер ще Тільдика народити! Світлана!

І сам Тілль продовжує підігрівати чутки навколо його роману зі Світланою Лободою. Нещодавно артист у пісні Ausländer, прем'єра якої відбулася 28 травня, російською мовою зробив визнання в коханні.

Раніше Світлану Лободу застали за поцілунками з відомим шоуменом, який до того ж одружений.

До речі, нещодавно Лободу помітили з таємничим незнайомцем. Фото з чоловіком Світлана виклала на своїй сторінці в Instagram.

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