Відмовилися від випускного заради друга: школярі в Дніпрі зворушили українців

У Дніпрі випускники НВК №66 підтримали свого однокласника в біді та відмовилися від торжества заради збору коштів для допомоги другу. 11-класник Дмитро Антоненко навесні отримав серйозну травму, коли пірнав у водойму. Хлопцю провели складну операцію в лікарні їм. Мечникова, і зараз він знаходиться у Львівській області на реабілітації. Школярам все одно вдалося разом провести випускний, нехай і віртуально - за допомогою Viber, передає "КП в Україні".

Випускний бал для учнів 11-А вийшов незвичний - скромний і дуже душевний. Друзі замість ресторану провели час у шкільній їдальні.

За словами класного керівника 11-А Олени Запрудіної, сценарій вечірки написали самі школярки. Було вручення атестатів, потім танцювали вальс, а після їдальні - із 12-кілограмовим тортом від мера з написом "Дякую за чуйність. Ви - чудові" - хлопці вранці пішли зустрічати світанок.

У Дніпрі випускники 11-А НВК №66 підтримали однокласника в біді (Фото Олени Запрудіної / kp.ua)

"Настільки все пройшло душевно, що багато говорили, що це самий казковий випускний за останні роки", - розповіла вона.

Однокласники пересилали Дмитру фото та відео по Viber.

"Подумки ми були з ним, а він - з нами", - розповіла Запрудіна.

Також вона повідомила, що Дмитра 24 червня перевозили реанімобілем з обласної дитячої лікарні Дніпра до Львівської области, і попереду на нього чекає тривалий процес відновлення.

Фото з соцмережі

"У нього весь час процедури, масажі. Йому відновлюють дрібну моторику, починаючи з таких звичних для нас процесів, як наприклад, чищення зубів, натискання кнопок на телефоні", - говорить Запрудіна.

Відео: YouTube / Олена Запрудіна / Випускний вальс. НВК №66, Дніпро. 27 червня 2019

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