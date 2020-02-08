Відмовилися вручати "Оскар": Меган Маркл і принц Гаррі шокували заявою

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Сассекські вирішили виступити за гроші перед мільярдерами

Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися вручати "Оскар", вирішивши виступити за гроші перед мільярдерами. З тих пір, як герцоги склали королівські повноваження, їм необхідно заробляти самостійно.

Напередодні подружжя побувало на саміті з альтернативних інвестицій, організованому найбільшим американським банком JPMorgan в Майамі. На заході були присутні одні з найбагатших людей в світі, передає New York Post.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Наголошується, що телеведуча Гейл Кінг представила публіці Меган. Герцогиня Сассекська сказала кілька привітальних слів, а також висловила свою любов до чоловіка, після чого передала мікрофон йому.

Гаррі розповів про багато моментів, поділився душевною травмою, котру він пережив в дитинстві через загибель його матері принцеси Діани. З цієї причини він не шкодує про рішення відмовитися від королівського статусу, так як хоче захистити свою сім'ю від нападків журналістів.

Виступ Гаррі коштувало близько від 500 тисяч до мільйона доларів. По закінченню заходу за герцогами в аеропорт Ванкувера прибув реактивний літак Gulfstream.

Крім того, стало відомо, що герцог і герцогиня Сассекські відкинули пропозицію організаторів взяти участь у церемонії вручення кінопремій "Оскар". Меган і Гаррі були "вдоволені наданою честю, але відмовилися".