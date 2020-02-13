Відмовив ветерану АТО з інвалідністю: у Дніпрі провчили маршрутчика-хама

У Дніпрі маршрутник відмовив ветерану АТО в проїзді (колаж РБК-Україна)

У Дніпрі спалахнув скандал через маршрутчика, який відмовляв бійцю без ноги в пільговому проїзді

У Дніпрі водій маршрутки відмовив ветерану АТО у безкоштовному проїзді та викликав обурення пасажирів. За учасника бойових дій заступилася дівчина і вступила з маршрутником в гарячу суперечку, до якої підключилися й інші - в результаті ситуація мало не закінчилася бійкою.

Відео інциденту в маршрутному автобусі №136 було опубліковано в місцевих пабліках, після чого стало предметом палких дискусій в мережі.

Дії водія, який не бажав везти пільговика з посвідченням УБД, до того ж інваліда - у колишнього військового не було однієї ноги - і хамив пасажирці, привели до акції-мітингу в Дніпрі, організованої ветеранами, із вимогою звільнити маршрутчика.

Через кілька днів після конфлікту в громадському транспорті (що стався в суботу) в профспілці автомобілістів та автоперевізників міста відреагували на ситуацію і заявили про початок службової перевірки. Про це передає "Радіо Свобода".

За словами голови організації Михайла Тонконогого, водія маршрутки вже відсторонили від роботи. З ним також проведуть чергову профілактичну бесіду щодо перевезення пасажирів-учасників бойових дій.

"Повністю не встановлена суть інциденту. Наразі водій відсторонений від керування автобусом, призначено службову перевірку. Ми зараз шукаємо того учасника бойових дій і жінку, яка за нього заступилась, шукаємо інших пасажирів, які їхали в маршрутці, аби з'ясувати, з чого почався конфлікт, адже на відео ми не бачимо початку, а лише кульмінацію конфлікту", - зазначив він.

Саме відео доступне за цим посиланням (увага, присутня ненормативна лексика).

Які пільги на проїзд мають ветерани АТО

Зазначимо, що згідно з українським законодавством серед інших пільг учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд у всіх видах міського пасажирського транспорту, автотранспорту загального користування в сільській місцевості, повітряного або автомобільного транспорту (туди і назад 1 раз на 2 роки або туди і назад 1 раз/рік з 50% знижкою), а також залізничного і водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

Для цього нобхідно пред'явити посвідчення УБД або інваліда війни, талони на проїзд, які видаються разом із посвідченням. Згідно рішень органів місцевого самоврядування в деяких місцях безкоштовний проїзд може надаватися на підставі довідки про участь в АТО. Інформацію можна отримати в місцевих адміністраціях.

Фото: скрін mva.gov.ua/ua/veteranam