Відфотошопилась під Кардаш'ян: Ані Лорак збентежила знімком в одному халаті

Ані Лорак перестаралася з макіяжем і графічними редакторами
Ані Лорак викликала обурення і здивування шанувальників новими фото в Instagram. Співачка зробила селфі біля дзеркала у ванній. "Діва" вирішила таким чином побажати своїм підписникам доброї ночі.
Але невідповідність білого махрового халата і вечірнього макіяжу в стилі смокі айс викликало багато несхвальних відгуків у шанувальників.
Крім того, весь образ Ані Лорак вибраний для селфі - високий хвіст, яскравий макіяж і халат нагадали шанувальникам фірмові селфі Кім Кардаш'ян.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Дісталося співачці і за фотошоп і надмірне захоплення пластикою. Підписники залишають велику кількість негативних відгуків під публікацією зірки.
Ані Лорак порівняли з Кардаш'ян і звинуватили в пластиці (скрін: instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак похвалилася в мережі черговою московською нагородою і подякувала шанувальникам. Але те, як зірка, звернулася до фанів, викликало обурення.
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