Батько 8-річної Мілани висловився про її роман з 13-річним блогером: я просто в шоці

Скандал через стосунки 8-річної дівчинки Мілани Маханець та 13-річного блогера Паші Пая набирає обертів. Цього разу про ситуацію висловився батько дівчинки, і він відверто шокований.
Про це пише КП в Україні.
Мама Мілани розлучилася з чоловіком, батьком дівчинки, десь у 2019 році. Чоловіка звати Олександр, і розлучення, за деякою інформацією, було важким. Приблизно в цей час почалося перетворення дівчинки - її сторінка в соцмережах стала набирати дописувачів (зараз 500 тисяч).
Батько дівчинки каже, що про дружину немає бажання навіть говорити, але доньці він намагається допомагати і підтримувати спілкування.
"З дочкою я намагаюся спілкуватися і допомагати, а про Дарину говорити немає бажання. Зараз я просто в шоці від того, що відбувається. Все що робиться, м'яко кажучи, неправильно", - говорить Олександр.
Дарина Маханець ще кілька років тому працювала адміністратором у громадській зоозахисній організації AnimalsinLawIrpin в Ірпені. Про неї там тільки хороші відгуки, але в якийсь момент зв'язки з волонтерами різко обірвала.
Тоді вона і почала займатися модельною кар'єрою донькою, розкручуючи її всілякими способами, в тому числі і таким, який прогримів на всю Україну.
Мілана Маханець і Паша Пай (instagram.com/milamaxanets)
Дівчинка вчилася на курсах моделінгу, вона багато знімається, виходить на подіуми і транслює себе через соцмережі.
У 2017-му році її фото почали з'являтися в Instagram. А в 2018 році мати завела для Мілани акаунт у популярній серед дітей соцмережі для створення коротких відео - Likee. 13-річний Паша Пай також Likee-блогер.
З хлопчиком вони познайомилися сім місяців тому і стали спілкуватися заради хайпу, але потім, за словами самої дівчинки - зблизилися і почали зустрічатися.
Мілана Маханець і Паша Пай (instagram.com/milamaxanets)
Після того, як про стосунки Мілани і Паші дізналася громадськість, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба заявив, що звернувся в Генпрокуратуру, МВС і кіберполіцию. Після чого мати дівчинки викликали на допит.
А експерт-кримінолог "говорить Україна" Анна Маляр заявила, що подібні фото є посяганням на нормальний статевий розвиток дітей, які це дивляться і зображують.
Відзначимо, що не так давно дівчинка сама прокоментувала їхні стосунки, розповівши, що спочатку вони хотіли так "хайпити", але потім прив'язалися один до одного.
Мама дівчинки Дарина Маханець також висловилася про скандал. Жінка не розуміє, чому ця ситуація наробила стільки шуму. Вона спростувала, що Мілана і Паша живуть разом.
До речі, нещодавно з'ясувалося, що Мілана Маханець - онука відомого чиновника з Верховної Ради.