ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Де і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фото

STYLERЖиття    29.04.2020 - 15:21
Де і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фото
У мережі з'явилися унікальні фото курорту в Карпатах (колаж РБК-Україна)

Пропонуємо вам подивитися унікальні ретро-фото пансіонату в Карпатах, де любили відпочивати українці

У мережі показали фото 1938 року, на яких можна побачити чудовий карпатський пансіонат "Гражда", де любили відпочивати українці та іноземці. Цей неіснуючий сьогодні туристичний об'єкт був розташований в селі Рафайлово (тепер Бистриця) Івано-Франківської області, на висоті 760 м над рівнем моря.

Пансіонат в стилі гуцульської гражди був побудований в 1937 році. Автором дизайну став польський архітектор Вацлав Векерой. У закладі було 160 ліжок, їдальня, загальна кімната, основна та туристична кухня. Пансіонат був обладнаний центральним опаленням, холодною проточною водою і душовими кабінами з гарячою водою. Тут також розміщувалися рятувальна станція Товариства сприяння катання на лижах.

Де і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фото

Пансіонат "Гражда" (фото: facebook.com/bohdan.sbl)

У міжвоєнний період село і пансіонат в ньому були дуже популярні серед туристів і відпочиваючих з різних куточків, адже тут можна було помилуватися видами, спробувати національну кухню і познайомитися з традиціями місцевих жителів.

Але восени 1939 року на Прикарпаття прийшли комуністи. Цікаво, що радянські військові, які входили в Рафайлово, боялися, що будівлю "Гражда" заміновано. З цієї причини вони довго боялися увійти в неї і, попри сніг, зупинилися в довколишніх будинках. Пізніше тут військові СРСР силою утримували людей, які намагалися втекти від "совєтів" в Угорщину. Багато з них було вбито і закатовано.

Де і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фото

Пансіонат "Гражда" (фото: facebook.com/bohdan.sbl)

У 1941 році, з початком війни, радянська армія спалила унікальну будівлю при відступі. Після війни тут влаштувалася лісова інспекція. Саме ж село служить базовим пунктом для відправки в гори поповнення запасів.

Додамо, що фото були зроблені Генриком Поддембським. Чорно-білі знімки вдалося розфарбувати, щоб побачити, яким був пансіонат в кольорі 90 років тому.

Де і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фотоДе і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фото

Пансіонат "Гражда" (фото: facebook.com/bohdan.sbl)

Раніше в Міністерстві інфраструктури розповіли, коли українцям варто планувати відпустку, як за кордоном, так і в середині країни

Тайська богиня: Катерина Кухар схвилювала пікантним фото у ванні з пелюстками квітів Просто кайфуй: Світлана Лобода вразила вертикальним шпагатом на тлі барвистого пейзажу
Новини України отдых
Lite
On Top