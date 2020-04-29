Де і як українці відпочивали 100 років тому: унікальні кольорові фото

У мережі з'явилися унікальні фото курорту в Карпатах (колаж РБК-Україна)

Пропонуємо вам подивитися унікальні ретро-фото пансіонату в Карпатах, де любили відпочивати українці

У мережі показали фото 1938 року, на яких можна побачити чудовий карпатський пансіонат "Гражда", де любили відпочивати українці та іноземці. Цей неіснуючий сьогодні туристичний об'єкт був розташований в селі Рафайлово (тепер Бистриця) Івано-Франківської області, на висоті 760 м над рівнем моря.

Пансіонат в стилі гуцульської гражди був побудований в 1937 році. Автором дизайну став польський архітектор Вацлав Векерой. У закладі було 160 ліжок, їдальня, загальна кімната, основна та туристична кухня. Пансіонат був обладнаний центральним опаленням, холодною проточною водою і душовими кабінами з гарячою водою. Тут також розміщувалися рятувальна станція Товариства сприяння катання на лижах.

Пансіонат "Гражда" (фото: facebook.com/bohdan.sbl)

У міжвоєнний період село і пансіонат в ньому були дуже популярні серед туристів і відпочиваючих з різних куточків, адже тут можна було помилуватися видами, спробувати національну кухню і познайомитися з традиціями місцевих жителів.

Але восени 1939 року на Прикарпаття прийшли комуністи. Цікаво, що радянські військові, які входили в Рафайлово, боялися, що будівлю "Гражда" заміновано. З цієї причини вони довго боялися увійти в неї і, попри сніг, зупинилися в довколишніх будинках. Пізніше тут військові СРСР силою утримували людей, які намагалися втекти від "совєтів" в Угорщину. Багато з них було вбито і закатовано.

Пансіонат "Гражда" (фото: facebook.com/bohdan.sbl)

У 1941 році, з початком війни, радянська армія спалила унікальну будівлю при відступі. Після війни тут влаштувалася лісова інспекція. Саме ж село служить базовим пунктом для відправки в гори поповнення запасів.

Додамо, що фото були зроблені Генриком Поддембським. Чорно-білі знімки вдалося розфарбувати, щоб побачити, яким був пансіонат в кольорі 90 років тому.

Пансіонат "Гражда" (фото: facebook.com/bohdan.sbl)

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