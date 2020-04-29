Где и как отдыхали украинцы 100 лет назад: уникальные цветные фото

В сети появились уникальные фото курорта в Карпатах (коллаж РБК-Украина)

Предлагаем вам посмотреть уникальные ретро-фото пансионата в Карпатах, где любили отдыхать украинцы

В сети показали фото 1938 года, на которых можно увидеть замечательный карпатский пансионат "Гражда", где любили отдыхать украинцы и иностранцы. Этот несуществующий сегодня туристический объект был расположен в селе Рафайлово (ныне Быстрица) Ивано-Франковской области на высоте 760 м над уровнем моря.

Пансионат в стиле гуцульской гражды был построен в 1937 году. Автором дизайна стал польский архитектор Вацлав Векерой. В заведении было 160 кроватей, столовая, общая комната, основная и туристическая кухня. Пансионат был оборудован центральным отоплением, холодной проточной водой и душевыми с горячей водой. Здесь также размещались спасательная станция Общества содействия катания на лыжах.

Пансионат "Гражда" (фото: facebook.com/bohdan.sbl)

В межвоенный период село и пансионат в нем были очень популярны среди туристов и отдыхающих из разных уголков, ведь здесь можно было полюбоваться видами, попробовать национальную кухню и познакомиться с традициями местных жителей.

Но осенью 1939 года на Прикарпатье пришли коммунисты. Интересно, что советские военные, входившие в Рафайлово, боялись, что здание "Гражда" заминировано. По этой причине они долго боялись войти в него и, несмотря на снег, остановились в близлежащих домиках. Позже здесь военные СССР силой удерживали людей, которые пытались сбежать от "советов" в Венгрию. Многие из них были убиты и замучены.

Пансионат "Гражда" (фото: facebook.com/bohdan.sbl)

В 1941 году, с началом войны, советская армия сожгла уникальное здание при отступлении. После войны здесь обосновалась лесная инспекция. Само же село служит базовым пунктом для отправки в горы пополнения запасов.

Добавим, что фото были сделаны Генриком Поддембским. Изначально черно-белые снимки удалось раскрасить, чтобы увидеть, каким был пансионат в цвете 90 лет назад.

Пансионат "Гражда" (фото: facebook.com/bohdan.sbl)

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