Коли українці зможуть полетіти відпочивати: раніше цієї дати не плануйте відпустку

Українці зможуть полетіти на відпочинок не раніше другої половини літа (колаж РБК-Україна)

В уряді назвали дату, коли українці зможуть полетіти відпочити

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня по 24 квітня. На новому засіданні Кабміну 22 квітня його, швидше за все, продовжать до травня. Уряд вже готує програму поступового виходу з карантинних заходів, але поки про повне повернення у звичне життя говорити рано. Багатьох українців хвилює питання, коли ж полетять літаки і запустять транспорт. На це дав відповідь міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами міністра, не варто планувати відпустку на першу половину літа. Він вважає, що літаки зможуть полетіти в інші країни лише у другій половині теплого сезону за умови поліпшення статистики одужання від коронавіруса.

"Реалістично планувати відпочинок на другу половину літа. Але це якщо всі будуть дотримуватися правил безпеки, не будуть ризикувати собою і близькими. І якщо ми побачимо, що статистика поліпшується, тобто крива захворювань не зростає", - сказав Криклій в інтерв'ю "BBC Україна".

Криклій пояснив, що відкриття авіасполучення буде залежати від того, наскільки швидко інші країни будуть відкривати свої кордони. Якщо в Україні не буде кричущої ситуації зі смертями від СOVID-19, то польоти всередині країни зможуть відновити влітку.

До речі, голова Кабміну Денис Шмигаль зазначив, що в рамках плану по виходу з карантину розробляється поетапний запуск громадського транспорту.

Шмигаль допустив, що в рамках першого етапу буде певне пом'якшення обмежень функціонування міського транспорту, однак будуть визначені умови і збережеться соціальна дистанція.

Як ми раніше писали, Мінінфраструктури України призначить рейси для евакуації українців, які застрягли за кордоном.