Відпочинок на морі: Google назвав найпопулярніші курорти серед українців

Багато українських туристів віддають перевагу "рідним" курорти
Куди їдуть на море влітку українці - питання, яке цікавить всіх наших громадян в спекотний сезон. Незважаючи на те, що екватор літа майже пройдено, запити людей на найпопулярніший пошуковий сервіс Google, не слабшають. Отже, найпопулярнішими напрямками серед українців для відпочинку влітку стали:
1. Туреччина
2. Єгипет
3. Болгарія
4. Грузія
5. Кіпр
6. Греція
7. Чорногорія
8. Хорватія
9. Туніс
10. Іспанія
Як бачимо, вже не перший рік лідирують Туреччина, Єгипет і Болгарія. Ні для кого не секрет, що ці країни приваблюють українців теплим морем, поїздками по системі "все включено" і досить хорошим сервісом за такі гроші.
Не варто забувати і про українські курорти, куди краще їхати сім'єю з дітьми або тим, хто не хоче летіти на літаку. Топ напрямків по рідній країні виглядає так:
1. Бердянськ
2. Карпати
3. Одеса
4. Кирилівка
5. Затока
6. Генічеськ
7. Лазурне
8. Крим
9. Залізний Порт
10.Урзуф (Азовське море)
Читайте також у нашому матеріалі, куди поїхати на море з дітьми в Україні в липні. У нашій країні є кілька популярних курортів, які приваблюють туристів.
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