Відпочинок в Кирилівці: на курорті з'явилося корисне ноу-хау

У Кирилівці, яка знаходиться в Запорізькій області, з'явилася погодна станція. Вона відображає погоду в регіоні на даний момент. Про це інформують місцеві ЗМІ.

За задумом розробників, обладнання зі станції буде передавати дані про погоду кожні п'ять хвилин і показувати їх в реальному часі. Інформація буде показана на сайті НІАП "Кирилівка.Укр".

Туристи зможуть дізнаватися правдиву інформацію про погоду, температуру повітря і моря, швидкості і напряму вітру та інше.

"Наші відпочиваючі з допомогою пляжних веб-камер вже змогли переконатися в тому, що ситуація щодо кількості медуз — фейк, і узбережжя не завалено медузами, відпочиваючі спокійно купалися і засмагали навіть в моменти, коли деяка кількість медуз і з'являлася на узбережжі. Погодна станція - це ще один крок курорту назустріч споживачеві - ми зможемо донести більше інформації з перших рук", - прокоментував Євген Смельчаков, головний редактор НИАП "Кирилівка.Укр".

Ілюстративне фото (49000.com.ua)

Метеодані доступні поки тільки в тестовому вигляді. Найближчим часом буде розроблений спеціальний інтерфейс для репрезентації погодних показників у вигляді графіків.

Як ми раніше писали, у мережі показали свіжі фото з курорту Кирилівка.

До речі, на відомому українському курорті Кирилівка стався скандал. На території Федотової коси бази відпочинку зливали в море і пісок нечистоти.