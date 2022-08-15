Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції Криму
Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
У документі зазначається, що дорадчий орган при президентові створили в рамках Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території півострова, яка була ухвалена 24 березня 2021 року.
Серед завдань Консультативної ради внесення пропозицій щодо:
- діяльності Кримської платформи;
- питань відновлення територіальної цілісності України;
- захисту прав та інтересів українців;
- подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої Україні та громадянам.
Персональний склад Консультативної ради затверджує гарант. Головою Консультативної ради є президент, а секретарем - постійний представник глави держави у Криму. Наразі цю посаду займає Таміла Ташева.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський створив групу з розробки механізму для стягнення збитків з Росії.
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