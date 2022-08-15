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Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції Криму

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Київ, Понеділок 15 серпня 2022 18:18
Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції Криму Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

У документі зазначається, що дорадчий орган при президентові створили в рамках Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території півострова, яка була ухвалена 24 березня 2021 року.

Серед завдань Консультативної ради внесення пропозицій щодо:

  • діяльності Кримської платформи;
  • питань відновлення територіальної цілісності України;
  • захисту прав та інтересів українців;
  • подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої Україні та громадянам.

Персональний склад Консультативної ради затверджує гарант. Головою Консультативної ради є президент, а секретарем - постійний представник глави держави у Криму. Наразі цю посаду займає Таміла Ташева.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський створив групу з розробки механізму для стягнення збитків з Росії.

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