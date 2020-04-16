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Звільнені українці розповіли про полон: здоров'я забирали з кожним днем (відео)

STYLERЖиття    16.04.2020 - 23:12
Звільнені українці розповіли про полон: здоров'я забирали з кожним днем (відео)
Обмін полоненими (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Українці після полону окупантів поділилися емоціями і розповіли про пережите

Обмін полоненими на Донбасі 16 квітня відбувся у два етапи і став першим, коли українська сторона повернула більше людей, ніж передала. На вільну територію повернулися з катівень бойовиків "Л/ДНР" 20 осіб: 9 з ОРДО і 11 з ОРЛО.

Нинішній обмін також став першим у цьому році між Україною та представниками сепаратистів з окремих регіонів на Донбасі.

Звільнених українців зустрічали на пункті пропуску "Майорське" в Донецькій області та в районі Щастя Луганської області.

Через спалах коронавіруса ромадяни, які повернулися г після обміну, вирушили на двотижневу обсервацію на території біля лінії зіткнення.

Треба сказати, що звільнені з радістю погодилися на обсервацію, хоча і дуже скучили за рідним. Про це передає Pavlovsky News на своїй Facebook-сторінці.

Також у мережі з'явилося відео, на якому українці розповіли про пережите в полоні бойовиків і висловилися щодо обсервації.

"Винна сама... Дякую, що мене забрали... Тримали в полоні тому, що хотіла допомогти військовослужбовцям... Відчуваю полегшення і свободу, напевно. Це так. Навіть тут (в умовах обсервації), тому що я їх вже відчула. Подзвонила мамі, потім зателефонувала синові. Із мамою ми трохи плакали, син каже, що буде триматися, але емоції... Він вже дорослий", - розповіла Алевтина Попова.

Також жінка каже, що в полоні у бойовиків "ЛНР" її здоров'я забирали "практично щодня".

"Обсервація - треба, значить треба. Це ж здоров'я, тим більше, що у мене його практично забирали з кожним днем. Як є, так і кажу", - говорить вона.

Українці, які повернулися, зізналися, що відчувають полегшення і не можуть до кінця повірити, що вже практично вдома.

Про те, що зможуть зустрітися зі своїми рідними не раніше ніж через 2 тижні, колишні в'язні ставляться із розумінням.

"Я досі не можу прийти в себе, що я вже дійсно вдома. Це моє рідне... Бракує слів, хочу до сім'ї, хочу до своїх дочок - це моє перше бажання. Вже подзвонив додому. Спасибі Червоному хресту, президенту України, що нас забрав, довів до кінця все. Додому звичайно хочеться - я і зараз би пішов, але намагаємося ввійти в те положення, що зараз відбувається у нас в Україні, і ми повинні дотримуватися тих рамок, що встановив головнокомандувач", - розповів звільнений з полону Вадим Сірик.

Відео: Звільнені українці 16 квітня розповіли про полон бойовиків і висловилися про обсервацію через карантин

Раніше повідомлялося, що з'явився повний список звільнених українців.

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