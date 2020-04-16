ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обмін полоненими: Україна вперше повернула більше людей, ніж передала

Новини » Політика     16.04.2020 - 14:19
Обмін полоненими: Україна вперше повернула більше людей, ніж передала
Фото: обмін полоненими (ssu.gov.ua)

Україна сьогодні повернула 20 осіб, а передала 14

В рамках сьогоднішнього обміну полоненими Україна вперше повернула більше людей, ніж передала. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

Повідомляється, що сьогодні 20 українців повернулися з полону в результаті взаємного обміну між Україною та окремими районами Донецької і Луганської областей. Обмін проходив на пункті пропуску "Майорське" в Донецькій області та в районі Щастя Луганської області.

Зокрема, 9 українців тривалий час утримувалися бойовиками на окупованих територіях Донецької області, а 11 - Луганської. Серед них - двоє українських військових. На окуповані території виїхали 14 осіб.

"Слід зазначити, що вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше людей, ніж передала. Проте найважливіша перемога ще попереду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше було опубліковано список звільнених в рамках обміну українців. У той же час поки невідомо, кого передали на окупований Донбас.

Москва вже позитивно оцінила обмін полоненими на Донбасі і заявила, що це крок у напрямку виконання рішень нормандського саміту.

"Будемо боротись, поки не звільнять всіх": Зеленський відреагував на обмін полоненими
Новини України Служба безпеки УкраїниДонбасобмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся